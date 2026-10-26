Firefox: Co się stało z Internetem?
Świetna reklama Firefoxa ze znanymi postaciami z Internetów, klasykami memowymi! / EN: Its time to come back to Firefox. The Internet you loved is still here. Your favorite meme icons from the early 2000s are back, and they have one question: what happened to the internet?blamedrop
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Komentarze (23)
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https://techcrunch.com/2025/03/03/mozilla-rewrites-firefoxs-terms-of-use-after-user-backlash/
Zamiast pisać takie naiwne bzdety, po prostu przejrzyj tag
Dosłownie żywy Firefox to utrzymuje monopol Google Chrome bo jakby padł to weszłyby regulacje anty-monopolowe i musiałby się Alphabet pożegnać z przeglądarką.
@skrytek: on nie zamyka zakładek tylko dezaktywuje ich content, więc zakładki dalej są ale ich content jest odświeżany dopiero gdy ponownie w nie klikniesz
@mariecziek: a restartujesz komputer bo ja nie, tylko usypiam
Wystarczy wejść na Youtube czy Insta widząc zalew śmiecia AI wygenerowanego tylko po to żeby zarobić hajs.
@malani: po prostu mają umowę która jest korzystna dla obydwu stron. Google płaci żeby zarabiać na reklamach, a przeglądarka się cieszy bo płacą najwięcej.
Chociaż fakty są takie, że Firefox to też ,,już nie to co kiedyś''...
Ale oni już i tak w łapach korporacji sa