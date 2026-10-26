Jako użytkownik lisa od 17 lat równie dobrze mogę zapytać, co się stalo z Firefoxem, bo w tym grajdole stał się co najwyżej najmniejszym złem. Zwłaszcza w ostatnich latach gdzie co jakiś czas jest jakaś afera dotycząca prywatności lub inny dziwny zwód z ich strony. A już zwłaszcza w ostatnich miesiącach i tygodniach, gdzie bez about:config i zmiany browser.nova.enabled na false w ogóle da się tego ciągle używać, bo procesor i ram Pokaż całość