"Lekarze by ich za to zabili". Ekspert przytoczył słowa szpitalnych księgowych
"- Wśród lekarzy jest jakaś niechęć do tego, żebyśmy mogli zobaczyć, ile zarabiają w instytucjach publicznych, które są finansowane ze środków publicznych - powiedział na antenie Polsat News Szymon Osowski, prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog. Ekspert w kontekście reportażu Polsat News Ujawnia..."paramedix
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Komentarze (24)
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W praktyce to tak wygląda, że kara się szpital, a karę płaci podatnik.
@ZOOMAN: nie, to nie jest służba zdrowia, to ochrona zdrowia.
Nic dziwnego, info ze realna średnia to 50-70k przy zarobkach większości społeczeństwa w granicy 5-7k to byłby potężny cios w przeponę
A Pan Doktor 14% liniowy
W kontekście tych wszystkich informacji to nawet nie ma penwości czy to na pewno hiperbola XD
To jest absolutnie oczywiste i przeraża mnie, że wśród ludzi część się z
Po co się chwalić, po co pokazywać, lepiej siedzieć cicho i patrzyć na konto.