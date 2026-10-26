Studentka medycyny - to NIE studia dla wybitnych
Matylda na 4 roku studiów medycznych mówi wam wprost. Medycyna to nie są w Polsce studia dla wybitnych. Najtrudniej się dostaćtomasztomasz1234
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Matylda na 4 roku studiów medycznych mówi wam wprost. Medycyna to nie są w Polsce studia dla wybitnych. Najtrudniej się dostaćtomasztomasz1234
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Komentarze (65)
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Prawda jest taka, że przeciętny inżynier spokojnie poradzi sobie na lekarskim ale przeciętny student lekarskiego z polibudy by wyleciał po pierwszym roku.
ale są przepustką do niektórych zawodów jak np. bycie lekarzem
Jak ja powiedziałem swojej lekarce, że może przyjrzelibyśmy się standardowi postępowania dla pewnego dość unikalnego przypadku z Mayo Clinic, bo wysoce prawdopodobne jest, że u mnie miałby on zastosowanie, to mi pani lekarz powiedziała, że - tutaj cytuje słowo w słowo: "jak pan jest
Ze względu na ograniczenia ilości miejsc selekcja jest na wejściu, więc najtrudniejsza i najważniejsza na drodze do bycia lekarzem jest dobrze napisana matura z chemii i biologii.
Dalej już mało kto odpada.
Zakuj zdaj zapomnij. 0 myślenia
Natomiast osoby z mojego towarzystwa po studiach na politechnice to istne mózgi i oni powinni zarabiać więcej niż lekarze.