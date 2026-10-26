Zero zaskoczenia. Dostać się trudno bo jest miejsc ile jest. A utrzymać to jak na każdych innych studiach - chodzisz, próbujesz i się udaje. Znam jedynie osoby które same rzuciły studia, a nie znam nikogo to nie zdały. Jasne, czasem się nie zda, ale są poprawki i koniec końców się zalicza. Oczywiście są osoby które nie zaliczyły nic w danym semestrze ale to tylko na własne życzenia. Robić minimum spokojnie da się Pokaż całość