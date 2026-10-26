Chciałem tutaj napisać o kameruńskich poetach, ale ku mojemu szczeremu zdziwieniu w Kamerunie "tylko" 3% dorosłych jest nosicielami HIVa, natomiast w Zimbabwe ten odsetek sięga 10%. Więcej mają tylko Lesotho (23% - enklawa na terytorium RPA) i Eswatini, gdzie choruje 43% populacji i mają najniższą długość życia na świecie.Nie mam jednak wątpliwości, że pewien kameruński nosiciel jest u nas najbardziej znaną postacią.