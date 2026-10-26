Rekordowa ilość zakażeń wirusem HIV w Polsce. Posłowie pytają o leczenie
W ostatnim roku w Polsce zanotowano 2755 nowo wykrytych zakażeń wirusem HIV oraz 173 zachorowania na AIDS. Dane te w Sejmie przedstawiła wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. Wzrosła również liczba objętych terapią antyretrowirusową do niemal 22 tys. osób. Nie ujawniono, ile z nich to cudzoziemcy.Lolenson1888
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 49
- Odpowiedz
Komentarze (49)
najlepsze
@santa-maria-de-la-rosa: sporo może być też Afrykańczyków. W samym Lublinie są setki (jeśli nie tysiące) obywateli Zimbabwe a w Zimbabwe to podobno za piąty obywatel ma HIV.
Chciałem tutaj napisać o kameruńskich poetach, ale ku mojemu szczeremu zdziwieniu w Kamerunie "tylko" 3% dorosłych jest nosicielami HIVa, natomiast w Zimbabwe ten odsetek sięga 10%. Więcej mają tylko Lesotho (23% - enklawa na terytorium RPA) i Eswatini, gdzie choruje 43% populacji i mają najniższą długość życia na świecie.
Nie mam jednak wątpliwości, że pewien kameruński nosiciel jest u nas najbardziej znaną postacią.
@Mirkolow: Warto wspomnieć, że tych ludzi nie sprowadza Polska jak kraj. Tych ludzi sprowadzają jeśli już zazwyczaj bardzo często po prostu prywatne podmioty, dla swoich własnych prywatnych korzyści. Przedsiębiorcy i pośrednikom będziesz żałował? ( ͡° ͜ʖ ͡°) Już nawet nie mówiąc o tym, że po prostu przez to w Polsce na rynku pracy dla Polaków komplikuje