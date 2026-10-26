Transport nasion z Ukrainy zatrzymany. Odrażające odkrycie
Żywe szkodniki wykryto w partii nasion lnu sprowadzanych z Ukrainy. Nieprawidłowości zostały ujawnione podczas podczas kontroli. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zareagował z pełną stanowczością, wydając decyzję o zakazie wprowadzenia do obrotu wadliwej partii.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (30)
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Trump faszysta wyłączył starlinki i przestał im pomagać żeby wzbogacić się o kolejne miliardy!
@towarzysz-eko: Ostatnio jak przyblokowaliśmy przejazd obsranego i zgniłego zboża to załeński na forum ONZ stwierdził, ze gramy z putinem do jednej bramki...
Z całego świata zatrzymują niecały promil, a I tak jest potencjał na wykop o jakiejś nieprawidlowosci co 3 dni :D
Nie podniecajcie się tak to tylko jeden TIR. Wykryli nieprawidłowości w dosłownie jednej ciężarówce a artykuł jakby zatrzymano wszystkie ;D
Coraz dziwniejsze te sposoby przemytu migrantów do Polski...
żarty sobie robią. Jak było coś nie tak w Polskich produktach, to nakładali blokady na całą branżę
pchacie się pod ostrzał zależnej funkcjonatury żurka do spraw przeciwdziałania selektywnej mowy nienawiści