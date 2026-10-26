Jeden tir, nie pozbierają się. Swoją drogą 73 decyzje o zakazie transportu na 65 tysięcy kontroli, 0,11% wszystkich transportów nie spełniał norm. Niezłe liczby, pewnie jakby policzyć te "sensacyjne" znaleziska na wykopie to by wyszło, że wszystkie przypadki tu były opisane └[⚆ᴥ⚆]┘