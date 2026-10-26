Przecież takie wysokie kontrakty to były za % od procedury, szpital kosił z tego 80-85% i zarabiał krocie na tym. A pacjenci mieli szybki łatwy dostęp do usługi bo każdemu zależało, lekarzowi, szpitalowi i pacjentowi.

Tracił NFZ bo było to bez limitu i wtedy musiał zapłacić za wykonaną usługę. A teraz ktoś powie że za te 240zl to równie dobrze może siedzieć i kiwać nogą.



Mydlą wam oczy że 250 lekarzy na Pokaż całość