Setki lekarzy zarabiają ponad milion zł rocznie w szpitalach, wynika z zestawień
Watchdog Polska zebrał 18 647 rekordów z kwotami od 161 placówek, których mediana wyniosła 172 594 zł, a 248 rekordów przekracza milion. Minister zdrowia wskazuje na ustawę o jawności wynagrodzeń i planowany limit 240 zł brutto za godzinę.digital-nexus
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Komentarze (13)
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Dlaczego nie bierze się za dvpę dyrekcji?
W publicznym systemie sa taryfy GOÄ i robienie inaczej jest nielegalne.
Tracił NFZ bo było to bez limitu i wtedy musiał zapłacić za wykonaną usługę. A teraz ktoś powie że za te 240zl to równie dobrze może siedzieć i kiwać nogą.
Mydlą wam oczy że 250 lekarzy na