Wielu obywateli by zadbało o uzębienie gdyby nie ceny z kosmosu. Ja sama bym zadbała ale jak mam ciężko zarobiony pieniądze wydać na kilka minut wizyty a potem w--------c suchy chleb (a może nawet na niego by mnie nie było stać) to muszę po prostu mieć takie uzębienie jakie mam. A wiadomo że o żeby trzeba dbać (nie tylko szorować) ale również inne rzeczy a skąd ludzie na to wszystko maja brać!? Pokaż całość