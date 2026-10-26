Ceny dentystów w Polsce stale rosną i to najszybciej w Europie. Niepokojące dane
Ceny usług stomatologicznych w Polsce po dziewięciu miesiącach 2026 r. wzrosły o 8,48 proc., znacznie powyżej średniej UE (3,30 proc.). We wrześniu tempo podwyżek u dentysty (0,78 proc.) było najwyższe od marca 2026 r. (1,38 proc.)Zoyav
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Komentarze (137)
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Niby to rozumiem ale równie dobrze dzwoniąc aby się umówić mogli mi powiedzieć, żebym przyszedł już ze
Najgorzej, ze moze byc jak w kurierce, wieczne awizo.
Zaporowa cena samej profilaktyki, to dla nich czysty zysk w późniejszym, skomplikowanym leczeniu. Pacjent z bolącym zębem zaplaci każdą cenę.
@yaszczur: A gdzie płaciłeś za higienizację zębów 150 zł w 2020 roku? Pytam z ciekawości.
@Stachu_a_kto_przy_telefonie: Jeszcze dodałbym sam wzrost minimalnej z 2206 zł brutto w 2020 roku do 4806 zł brutto w 2026 roku.
4 osobowa rodzina dbająca o uzębienie to całkiem fajny koszt na rok, przy założeniu że nie jest idealnie i trzeba coś tam z tym
@svenHan: Jak dba to są śmiesznie małe koszty, a nie "tate / mame zomb mnie boli" albo ktoś zobaczy u siebie czarną kropę na zębie. O nitkowaniu czy waterpiku to nawet nie ma co mówić, bo przeciętny Polakus Prostakus to dobrze