19 milionerów w tylko jednym szpitalu, zarobki przekraczające 3 miliony rocznie
Wynagrodzenia są wyższe niż w artykule ponieważ do nich należy doliczyć również indywidualną praktykę lekarską którą wielu z tych lekarzy świadczy. Wynagrodzenia przekraczające 2 mln zł rocznie z samych publicznych placówek odnotowano w kilkunastu polskich szpitalach.janeknocny
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Komentarze (38)
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Z ciekawostek w jednym z najbardziej prestiżowych szpitali w USA regularnie wybierany przez hollywoodzkie gwiazdy i osobistości publiczne - gdzie trafiają absolwenci najlepszych, rekrutują tylko z najlepszych uczelni z najlepszym dorobkiem naukowym zarabia
Do tego aplikacja która ci podpowiada co robić w
Lekarze mają być frajerami i nie dymać, jak każdy kto ma możliwość to dyma?
promil...
trzech, max czterech i to tylko ci najlepsi...
Ludzie mu to pisali, ja pisałem że JAWNOŚĆ ZAROBKÓW LEKARZY wszystko zmieni no się okazało.
Pisałem jakimi autami lekarze śmigają pod POZ, że co 3 lata nowiutkie z leasingu, że rata to 5 koła