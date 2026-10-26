To jest taka afera że każdy rząd który to wie i nic z tym nie robi powinien się podać do dymisji. Cały naród haruje na klikę konowałów którzy kupują sobie co roku po mieszkaniu inwestycyjnym bo nie mają co robić z pieniędzmi. Jakby prześwietlić ich konta ciekawe ike przelewów lobbujących do partii było robionych przez lata. PATOLOGIA każdy kto broni publicznej służby zdrowia to frajer