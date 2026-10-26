Zawsze mnie bawiło to, że liczyły się tylko godziny na miejscu. No bo co - jak dojeżdżam w miejsce to jest to mój czas? W sensie gdyby nie pracodawca to też ten czas bym spędził na dojeździe do wyznaczonego miejsca? Chyba nie bardzo.



A już w ogóle jest śmieszne, że delegacja ma opłacić tylko pobyt pracownika. W sensie że moja rozłąka z rodziną czy niemożność robienia po godzinach swoich rzeczy tylko siedzenie Pokaż całość