Podróż służbowa pracownika to jego czas pracy (wyrok TSUE)
Czas pracy: podróż służbowa pracownika do miejsca wskazanego przez pracodawcę to też jego czas pracy. Oznacza to, że pracownik stacjonarny, który musi odbyć przejazd poza jego zwykłe miejsce pracy, może nabyć z tego tytułu prawo do wynagrodzenia za nadgodziny.powsinogaszszlaja
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Komentarze (110)
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ludzie zaczną się hurtem zgłaszac po setki tysiecy zaległej kasy
idac tym tokiem powrót z delegacji tez powinien byc liczony i jazda poza standartowymi 8h, oraz czas podrózy pasażera bo obecnie w pracy jest tylko kierowca
A już w ogóle jest śmieszne, że delegacja ma opłacić tylko pobyt pracownika. W sensie że moja rozłąka z rodziną czy niemożność robienia po godzinach swoich rzeczy tylko siedzenie
@ukradlem_ksiezyc: przecież jest coś takiego jak dieta. Inna sprawa, że ustawowo to są jakieś śmieszne pieniadze, bo nigdy nie została zwaloryzowana
@Njal: W większości krajów Europy.
@Njal: Chyba że trzeba grilować PiS ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Trybunał orzekł już, iż do czasu pracy wlicza się czas dojazdu pracowników, w godzinach określonych przez pracodawcę i należącym do niego pojazdem,
Potem dostajesz jakieś ochłapy w ramach
Jak to robi ci kierownik to pogadaj z nim, jak nie poskutkuje idź
No to mówię, że w takim razie minęło 8h jak zaczęliśmy pracę. Idę na obiad i do hotelu.
Był obsrany na miętowo, gdy przyszło wysłać papiery z delegacji, a ja
Jeśli rano dojeżdżasz do biura to to jest coś bezpłatnego ale jak już ktoś wysyła Cię z biura do klienta albo na przykład z bazy firmy na budowę to wtedy ten dojazd jest płatny.
To nie ma nic wspólnego ze zdalną xd
@JerzyDabczak: ależ mi otworzyłeś wspomnienia. Ostatni raz to słowo słyszałem w 1986 r. na wsi, chłop tak do konia wołał jak trzeba było wycofać :) Nazad! Prrrrr!