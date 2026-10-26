Same hulajnogi nie byłby takie złe, gdyby nie stały się trampoliną dla gówniarstwa, które jeszcze nie stać na samochody więc "cwaniakują" na tym szajsie. Najlepszy jest komiczny, groteskowy widok otyłego kolesia/dziewczyny, którzy pędzą na tym szajsie. Jeszcze mniej naturalnego ruchu, stawy w koncu odmówią posłuszeństwa. Generalnie tymi hulajnogami strasznie się "śmieci" te udostępniane z budżetu miast, często walają się w randomowych miejscach, ot tak porzucone. Jest to w sumie komiczne, ze wszystkich Pokaż całość