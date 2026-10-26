Kukiriniarze coraz groźniejsi. W 2025 r. aż 1200 wypadków i 3 tys. kolizji
Dramatycznie rośnie liczba wypadków z udziałem osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych w ciągu roku nawet dwukrotnie. Wiele wskazuje na to, że słowo "kukiriniarz" ma szansę stać się młodzieżowym słowem rokufreedomseeker
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Komentarze (39)
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@dudu24: Nie ma miejskich operatorów hulajnóg. Pomyliło się z operatorami miejskich rowerów. Hulajnogami zarządzają prywatni operatorzy. Największym jest korporacja Bolt.
w przypadku kolizji na chodniku dla pieszych, kierowca hulajnogi płaci mandat 5000 a 1000 zł z tego otrzymuje poszkodowany
zapewniam że w jeden tydzień by się skończyło rumakowanie
dokładnie o to mi chodziło, o grę pomiędzy tymi którzy chcą z---------ć z tymi którzy chcą zarobić
trzeba jeździć ostrożnie albo wcale, zwłaszcza na chodniku gdzie chodzą ludzie z dziećmi