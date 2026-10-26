To nagranie szokuje i pokazuje, do czego prowadzi skrajna agresja przy dzieciach na drodze. Sytuacje, które rejestrują polskie drogi, często wywołują ogromne emocje i są przestrogą dla wszystkich uczestników ruchu. Zachowania typu stop cham są niedopuszczalne, zwłaszcza gdy w samochodzie znajdują si