Total dzban bije kobietę po zatrzymaniu jej samochodu
To nagranie szokuje i pokazuje, do czego prowadzi skrajna agresja przy dzieciach na drodze. Sytuacje, które rejestrują polskie drogi, często wywołują ogromne emocje i są przestrogą dla wszystkich uczestników ruchu. Zachowania typu stop cham są niedopuszczalne, zwłaszcza gdy w samochodzie znajdują siGoralito
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Komentarze (49)
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Jakby wysiadł z auta i w samochodzie byłby majtczak, patryk krupa i arkadiusz najder, to by uciekał jak pies
@CapsLock3: Ale to nie nasze drogi. Chyba, że mieszkasz w Czechach, to współczuję.
@Zbyszek_Kudriawcew: Nie zawsze stawia się przecinek przed "że".