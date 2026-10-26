Czyli jest szansa że będę mógł się położyć pod płotem i zgnić bez marnowania kamieni.



Robienie przedmiotów z prochów nie ma sensu. Ktoś sprzeda dziadka albo zgubi. To jest bez sensu. Trzymanie urny w domu jeszcze gorsze. Dziadek się wysypie złośliwie na dywan przed świętami i będzie ból d--y. Później będzie musiał leżeć razem z kurzem.



Tylko spalenie i wysypanie popieram. Bez sensu robić groby żeby się kłócić. Najpierw kłótnia kto ma Pokaż całość