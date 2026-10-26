Pochówek nie tylko na cmentarzu? Resort planuje dużą zmianę w przepisach
Ministerstwo Rozwoju przygotowuje dużą zmianę w przepisach o chowaniu zmarłych. Zostaną znacznie zliberalizowane...Znachor_enjoyer
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Ministerstwo Rozwoju przygotowuje dużą zmianę w przepisach o chowaniu zmarłych. Zostaną znacznie zliberalizowane...Znachor_enjoyer
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Komentarze (62)
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@Anomalocaracid: Ich też miałem na myśli.
@Drzepetto:
Dołóż że z pierwszej ręki.
Robienie przedmiotów z prochów nie ma sensu. Ktoś sprzeda dziadka albo zgubi. To jest bez sensu. Trzymanie urny w domu jeszcze gorsze. Dziadek się wysypie złośliwie na dywan przed świętami i będzie ból d--y. Później będzie musiał leżeć razem z kurzem.
Tylko spalenie i wysypanie popieram. Bez sensu robić groby żeby się kłócić. Najpierw kłótnia kto ma
mnie to już nie grzebta
tylko przemielta i zróbta kotlety