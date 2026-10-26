Kładziarz wjechał w drut i zginął.
Tragicznie zakończyła się przejażdżka quadem 28-letniego strażaka. Teraz pretensje do właściciela prywatnej posesji...Cecebumbum
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Tragicznie zakończyła się przejażdżka quadem 28-letniego strażaka. Teraz pretensje do właściciela prywatnej posesji...Cecebumbum
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Komentarze (115)
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@yd6d7hhds: dodaj do tego że jeszcze predkosc musiała byc ogromna, jakby jechal powoli o ostrożnie w ciemnosciach to przeciez nic by sie takiego nie stało
@spere: czyli fotka nie z tego miejsca