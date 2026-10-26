I nie bedzie dzieci. Ja mam dwojke. Jedno urodzilo mi sie ponad rok temu. Ja mam juz 42 lata i powiem szczerze ze nie mam cierpliwosci do dzieci. Nerwy mi puszczaja. D?ieciak sie drze jak szalony dosc czesto. Ten swiat jest zepsuty i przyszlosc nie zapowiada sie kolorowo. Czy chcemy sciagac na swiat wiecej ludzi? Chyba nie. Dodam ze malzenstwo ucierpialo poniewaz oboje z zona jestesmy poddenerwowani przez dzieciaka i wy?ywamy sie Pokaż całość