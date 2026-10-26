Z 800 plus zostało realnie tylko 485 zł. Dzieci jak nie było, tak nie ma
We wrześniu 2026 roku realna wartość 800 plus odpowiadała 485 zł z kwietnia 2016 roku, kiedy uruchomiono program 500 plus. Po podwyżce w styczniu 2024 roku świadczenie miało siłę nabywczą 537 zł w cenach z początku programu. Nie podniosło to jednak dzietności, która wynosi dziś ok. 1,1 na kobietę.Skarbiec_Biz
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Komentarze (198)
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@giorgioborgio: najlepszy czas na dzieci to bliskie okolice 20 roku życia zarówno dla kobiet i mężczyzn, i kiedyś podporządkowane temu były zarówno system edukacji jak i rynek pracy. Dziś rynek pracy niejako wymusza późne rodzicielstwo czego konsekwencją jest to że wielu ludzi nie będzie mieć dzieci, choć cześć by może i chciała - nie ma w tym przypadku, bo dokładnie do tego
Nigdy nie było nas stać na taki program.
Żaden normalny kraj nie wywala tak gigantycznej kasy w błoto.
@editores: Uuuu, jeden z moich ulubieńców stosuje teraz narrację, że nierób jest domodawcą. No więc nie jest. Widać to po Danii i Austrii, gdzie mieszkalnictwem zajmuje się państwo i samorząd. I widać też po UK i co się stało po reformach tekturowego p-------a. Nagle nieruchomości co budowało państwo i zostały przejęte a potem wyprzedane
@Blaskun: przestać to trzeba rozdawanie kasy na prawo i lewo, lekarze w wała jadą a inne januszexy chcesz ogarnąć.
@Cactushead: Oto wizerunek szefa szukubaczy. Oto przewodniczący PO który próbuje zgnoić PiS'owy 500+ i chce "dowalić do pieca" proponując jeszcze większe rozdawnictwo, już od pierwszego dziecka:
@bayraktar: ale co to ma do tematu r------------a pieniędzy podatników na socjalistyczne rozdawnictwo dla poprawienia sobie sondaży ?
Spokojnie, jeszcze usłyszysz zapewne inne, mniej miłe rzeczy jak będzie dorastać :)
Natomiast dla mnie i dla moich kumpli samotnych co znam, to jest jakaś abstrakcja, samemu się rodziny założyć nie da, a zainteresowanie moją osobą ze strony różowych pasków jest absolutnie zerowe, a robię się coraz starszy a niemłodszy.
1) 2-3 lata porządnego macierzyńskiego jak w Czechach, żeby matka mogła zostać w domu z małym człowiekiem, który jej potrzebuje
2) Po trzech latach, 1000+ jako odliczenie od podatku dochodowego (ojca, lub matki) - nie pracujesz nie masz
3) Pomoc w uzyskaniu lokalu mieszkalnego, żeby młode małżeństwo nie musiało oddawać 2000zł miesięcznie landlordowi spłacając jego kolejne mieszkanie zamiast własnego i wiecznie żyjąc w pułapce czynszowej. Może to być dopłata, zwolnienie,
@rezoner: to akurat bardzo zły pomysł. Deweloperzy/właściciele mieszkań itp w momencie podniosą ceny o wysokość dopłaty. Dokładnie tak samo było w przypadku kredytów preferencyjnych. Po prostu nie można
1) to nie rozwiązuje problemu że młode babki mają pod górę robione z karierą "bo zajdą" a Ty chcesz im jeszcze pod góre robić bo januszexy zaraz by się osrały przez ten przepis i w ogóle unikały młodych kobiet. No chyba żeby wprowadzić jakieś parytety dla matek, albo MŁODYCH kobiet, ale wtedy lewica od kociar 40+ zesra się na tęczowo
2) i sobie 90% ludzi to odliczenie
Może garstce dzieci faktycznie dzięki temu było lepiej bo jednak było za co kupić to jedzenie czy opłacić prąd, ale większość kasy po prostu została przeżarta.
Nie da