Szwajcaria w skali 1:1 w Minecraft
Jeden obszar chroniony (Jungfrau-Aletsch) do pobrania za darmo. 2400km2, plik zip 1,1GB. Cała Szwajcaria kosztuje 15 euro i zajmuje 24GB.armin-van-kutonger
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Jeden obszar chroniony (Jungfrau-Aletsch) do pobrania za darmo. 2400km2, plik zip 1,1GB. Cała Szwajcaria kosztuje 15 euro i zajmuje 24GB.armin-van-kutonger
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Komentarze (10)
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@monster-erni: a Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną.
i co zatkao kakao?