Polska na np. geoportalu ma udostępnione dużo danych, które są pomocne przy generowaniu siatek/map/tras* do gier na podstawie danych, np. skanów LIDAR. Udało mi się nawet stworzyć generator tras do starej samochodówki Richard Burns Rally, który bazuje na danych z OSM i chmur punktów LIDAR. Minecrafta też sprawdzałem, ale dla niewielkich obszarów ~10km2. W załączniku wyschnięte Morskie Oko w Minecrafcie zestawione ze zdjęciem.