Lekarze chcą więcej pieniędzy niezależnie od reform
Dlaczego nie możemy uzależniać zwiększenia finansowania ochrony zdrowia od efektów reform? Argument czasu ma tutaj kluczowe znaczenie. Większego finansowania potrzebujemy już dziśtomasztomasz1234
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 73
- Odpowiedz
Komentarze (73)
najlepsze
Czasami zastanawiam się, czy oni naprawdę mają jakąś swoją własną szkołę ekonomii, czy uważają innych ludzi za idiotów, czy już sama nie wiem.
Dosypywanie kasy do nieefektywnego systemu sposobem na rozwiązanie jego problemów? Polecam im pracę w 100% prywatnym sektorze, bo chyba mimo wieku, mają mentalność jak pracownicy PGR w PRL.
A może by tak w
@adrianna-: Ogólnie to wszyscy uważają ludzi za idiotów, politycy, lekarze, telewizja.
@neo78: dokładnie.
A wolnego rynku nie ma przez brak konkurencji (sztuczne limity miejsc na studiach) i centralne planowanie cen przez NFZ.
Większość nie zawsze ma rację. Po cholerę wprowadzać jakieś limity, jeśli uczelnia udowodni, że wypełni program?
Chyba tylko po to, żeby lekarze mogli dyktować warunki.
@latawiec93: Na poziomie centralnym to głównie w zbiurokratyzowanych krajach Europy, która musi i może się ratować importem lekarzy ( co prawda my też przy naszych zarobkach możemy już powoli ratować się importem ) ...
@basketm: Niektorzy to maja 400+ za 15 min.. Oczywiscie brutto, ale i tak
@rychu-nalepa: Pokażcie lekarze co trzymacie w hangarze ...
Mówię mu, że powinni znieść limity przyjęć na studia medyczne, a on na to, że tak nie może być, bo wtedy byłoby za dużo lekarzy i część zostałaby bez pracy.
No to mówię: „To może wprowadźmy też limity na uprawnienia do wykonywania naszego zawodu? Będzie mniej specjalistów i zaczniemy zarabiać jak lekarze, bo póki co jest