Oni mają jakieś fikołki w głowie. Pracuję z kolesiem, którego żona jest lekarką w szpitalu i zarabia krocie.



Mówię mu, że powinni znieść limity przyjęć na studia medyczne, a on na to, że tak nie może być, bo wtedy byłoby za dużo lekarzy i część zostałaby bez pracy.



No to mówię: „To może wprowadźmy też limity na uprawnienia do wykonywania naszego zawodu? Będzie mniej specjalistów i zaczniemy zarabiać jak lekarze, bo póki co jest Pokaż całość