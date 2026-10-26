Kierowca autobusu przelewa a-----l do butelki po napoju gazowanym
Dwie 17-letnie uczennice zauważyły, jak kierowca autobusu przelewa a-----l do butelki po napoju gazowanym. Podejrzewając, że mężczyzna może być pod wpływem alkoholu i zamierza prowadzić pojazd, natychmiast zareagowały i zawiadomiły policję.ZobaczLink
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Komentarze (90)
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Zobacz na logistykę...
Zabrać butelkę do domu. Schować ją tam. Przelewać...
Zaraz któryś z domowników znajdzie i wstydliwa tajemnica wyjdzie na jaw ;)
Ja to bym chciał umrzeć we śnie. A nie krzycząc ze strachu, jak 20 dzieci w autobusie który prowadził wtedy mój dziadek.
@jagna-z-bagna: Skąd wiedziała, że na drogę? Ja czasami na stacji kupuje sobie p--o i pije w domu.
Uwielbiam trollować innych kierowców, zwłaszcza w korkach, gdy dobrze widzą etykietę.