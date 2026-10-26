Siostra szwagierki kiedyś pracowała w takim monopolowym 24h to co się odjebywało wczesnie rano i kolejki przed pracą (kobiet i facetów) po małpki to głowa mała jak opowiadała to skla niesamowita....a najlepsze że ci ludzie wiedzą że przepłacają w tych małpkach ale 0,5l nie mogą kupić bo wszystko poszło by zaraz w kanał i wyszło ze są pod wpływem...