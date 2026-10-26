Polska nie dość, że jest zaściankiem Europy i wciąż nie mamy normalnych cywilizowanych kradzieży tak jak np. w Paryżu, to jeszcze ostatnio cofnęliśmy się w technikach kradzieży do lat 90'. Jeśli nie chcecie mieć problemów, to nie komentujcie mojego wpisu, bo 100 prokuratorów żurka czuwa.