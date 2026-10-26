Złodzieje sklepowi na łowach w Łodzi. Policja publikuje nowe zdjęcia
Komenda Miejska Policji w Łodzi publikuje listę rabusiów sklepowych, których wizerunek zarejestrowały kamery, ale nadal za popełnione przestępstwo nie otrzymali kary. W galerii zdjęć znajdziecie potężny zbiór z twarzami tych osób. Jeśli kogoś poznajesz, zgłoś się do policjifreedomseeker
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Komentarze (27)
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A poszkalował by złodzieja
Mnie kiedyś ok 2013 rok złapali w pomarańczowym markecie. To wszystko co sobie przygarnęłam, kazali kupić, nie wzywając służb i po sprawie. Od tamtej pory się oduczyłam i "wyleczyłam".
W końcu i zdarza sie posłom, taki jeden z Konfederacji na B.
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