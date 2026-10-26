Bo piloci wyszkoleni przez państwo idą na wcześniejsze emerytury pracować w sektorze prywatnym, nie do pomyślenia np w Izraelu. Tam możesz sobie latać w prywatnych firmach, ale służba na potrzeby kraju dalej jest obowiązkowa. To zresztą szerszy temat, w Polsce sprawni i stosunkowo młodzi specjaliści wojskowi są utrzymywani za nasze pieniądze na emeryturach. I nie chodzi tu o kogoś kto gania na poligonie, ale np o operatora stacji radarowej, technika wojskowego, analityka, Pokaż całość