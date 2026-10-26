Miliardy na myśliwce, a latać nie ma komu. Polsce brakuje 30 pilotów
Polskie Siły Powietrzne dysponują 47 samolotami F-16, ale według nieoficjalnych ustaleń mają około 40 wyszkolonych pilotów. Do efektywnego wykorzystania floty potrzeba co najmniej 70 lotników, a wyszkolenie kolejnych zajmuje około dwóch lat. Polska przeznaczyła 3,8 mld dolarów na modernizację F-16.Skarbiec_Biz
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Komentarze (102)
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@funeralmoon: Dodatkowo ostatnio mamy w Polsce sporo Gruzinów XD
Lata temu odbiłem się od ściany jak próbowałem się dostać do szkoły w Dęblinie
Trend na najbliższe raczej rysuje się w kierunku różnych rozwiązań autonomicznych.
Człowiek w samolocie to najsłabsze ogniwo, wykluczając człowieka można zaprojektować to samo dużo taniej i lepiej.
Wymusić większe przyspieszenie, prędkość, mniejsze gabaryty, ogólnie zrezygnować z komponentów służących człowiekowi. odchodzi część logistyki.
Bo w warunkach bojowych to nie jest tak, że masz wszędzie porozstawiane nadajniki 5G mi możesz sobie obraz z dźwiękiem w 4K i opóźnieniami 5ms transmitować przez pół kraju do operatora co w ogóle nie ma żadnych zakłóceń i leci sobie jak w GTA.
No nie. Po pierwsze, że masz kanał komunikacji mocno ograniczony zarówno przepustowo jak i terytorialnie - bo działasz
@staszaiwa: AI już od dawna lata. Po wyeliminowaniu pilotów te maszyny będą przeprojektowane, by przekroczyć 10G w ciasnym skręcie.