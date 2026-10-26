Zimny iPhone Duo po 75k złożeń pęka
Na streamie u Kuby Klawitera ekran w iPhone w temperaturze 7C pęka. Link do stream w powiązanychVimes
- #
- #
- #
- #
- #
- 96
- Odpowiedz
Na streamie u Kuby Klawitera ekran w iPhone w temperaturze 7C pęka. Link do stream w powiązanychVimes
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (96)
najlepsze
A drugi rodzaj to ludzie których po prostu stać na zakup zabawki za 10k.
¯\(ツ)/¯
No straszne, afera - pęka. Jak tak można, co? Żonyn tylko nie użyje mózgu i zastanowi się nad tym bo zakładając, że telefon byłby używany przez 5 lat (mało kto przez tyle czasu używa jednego modelu telefonu), daje to 41 złożeń na dobę! To natomiast daje ~2 złożenia na godzinę - zakładając, że ktoś nie spi tylko co pół godziny otwiera i składa telefon -