Zimny iPhone Duo po 75k złożeń pęka

Pokaż całość

No straszne, afera - pęka. Jak tak można, co? Żonyn tylko nie użyje mózgu i zastanowi się nad tym bo zakładając, że telefon byłby używany przez 5 lat (mało kto przez tyle czasu używa jednego modelu telefonu), daje to 41 złożeń na dobę! To natomiast daje ~2 złożenia na godzinę - zakładając, że ktoś nie spi tylko co pół godziny otwiera i składa telefon -