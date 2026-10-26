Hit k---a! Po prostu HIT! Oni chcą debaty i konsultacji, bo pracodawca (NFZ) mówi, że nie toleruje oszustw i kradzieży, a kto się tego dopuści zostanie wydalony.

Przecież normalni ludzie powiedzieliby, "Pff, przecież to i tak mnie nie dotyczy więc wprowadzaj sobie"

Tymczasem kasta konowałów: REEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!! TAK NIE WOLNO! MY ZDALIŚMY TRUDNE STUDIA, NAM SIĘ NALEŻY!



XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD



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