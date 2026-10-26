"Dożywotni zakaz pracy w systemie NFZ". Lekarze oburzeni
Pilnej rozmowy z Ministerstwem Zdrowia domaga się Związek Zawodowy Lekarzy po decyzjach dotyczących systemu ochrony zdrowia. Jak podaje PAP, organizacja krytycznie odniosła się między innymi do rozwiązania, które pozwala prezesowi NFZ wykluczyć lekarza z leczenia pacjentów ze srodkow NFZDorodny_Wieprz
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Komentarze (90)
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xD Szok dla lekarzy. No bo przeciez jak wlasciciel pieniadzy na leczenie (NFZ), moze decydowac o tym komu je daje?!
W systemie lekarzy, to oni sa przyzywczajeni, ze dysponuja waszymi pieniedzmi jak wlasnymi i decyduja na co te pieniadze zostana wydane.
lekarzface
Chociaż trzeba mieć też na uwadze, że to właśnie PiS podczas pandemii doprowadził do obecnej sytuacji z zarobkami konowałów.
Przecież normalni ludzie powiedzieliby, "Pff, przecież to i tak mnie nie dotyczy więc wprowadzaj sobie"
Tymczasem kasta konowałów: REEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!! TAK NIE WOLNO! MY ZDALIŚMY TRUDNE STUDIA, NAM SIĘ NALEŻY!
XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Pokażcie
Zgniłe skorumpowane państwo.
Pracujesz dla państwa, przez państwo zostałeś wyedukowany, to spodziewaj się widełek, konowale.