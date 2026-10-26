Ale pluskwy pod postacią agentów nieruchomości przejęły praktycznie cały rynek i żłopią po 2x2% transakcji - od każdego. Kupno ziemi, domu, mieszkania.. średnio 40 tysięcy wpada za "zaprowadzenie do miejsca" gdzie czeka właściciel i możliwość rozmowy o transakcji.



Sama wsza / pijawka nie wie nic o inwestycji, nie zrobi nic. Jedyne zadanie to przejęcie oryginalnej oferty (ukraść ogłoszenie, nagabywanie, wciskanie umów) i połączenie stron. Ten rak musi się skończyć!