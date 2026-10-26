To koniec fliperów? Zyski stopniały do 10 tys. zł w pół roku
W przykładowej transakcji fliperskiej inwestycja o wartości 590 tys. zł przynosi zaledwie 10 tys. zł zysku brutto. Według szacunków pośredników liczba ofert mieszkań na rynku wtórnym spadła o 20 proc. w Warszawie i 22 proc. we Wrocławiu. Rentowność flipów ogranicza m.in. wzrost kosztów remontu.Skarbiec_Biz
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Komentarze (45)
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Sama wsza / pijawka nie wie nic o inwestycji, nie zrobi nic. Jedyne zadanie to przejęcie oryginalnej oferty (ukraść ogłoszenie, nagabywanie, wciskanie umów) i połączenie stron. Ten rak musi się skończyć!
Raz że pośrednicy mocno kolorują fakty, dwa że nie pomagają sprzedającemu (np. Panie zrób pan KW łatwiej sprzedać a kosztuje tylko stówę).
I dla mnie to naprawdę Ciekawe że zamiast dać rzetelne ifno/zdjęcie, pomóc lekko wyprowadzić papierki taki agent woli marnować litry paliwa i swój czas wożąc na miejsce ludzi, którzy już po 5
@projektant_doktorant:
to niech sobie
@tomi502: no to idź do pośrednika "u nas kupujący nie płaci prowizji". Zapłacisz za siebie i za sprzedającego 5%. Nawet tego nie zauważysz, bo to będzie wliczone w cenę, a sprzedający się rozliczy z pośrednikiem po przelaniu kasy na konto po sprzedaży.
Rząd zaraz wprowadzi jakiś nowy program, albo zaczną rozbiórkę bloków z wielkiej płyty czy coś...
Obym się mylił.
Komentarz usunięty przez moderatora
z samego najmu pewnie ma 50-100k miesiecznie, wiec raczej glod mu nie grozi
oczywiscie na wykopie nie wypada o tym mowic, bo to psuje plany ludziom ktorzy chca zyc z dochodu pasywnego (pamietajcie o biednej babci z trzema mieszkaniami, nie krzywdzcie jej katastralnym xDD)
https://nbp.pl/wp-content/uploads/2025/10/Raport-o-sytuacji-na-rynku-nieruchomosci-2024-RAPORT.pdf str 72 itp.
W bolzgistanie ponad milion ludzi placi juz podatek z tytulu najmu, to tez niewygodny fakt ktory rzadko tu widuje, 15 lat temu bylo