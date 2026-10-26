Chiny spaliły w cztery lata ok. 19 mld ton węgla, więcej niż świat w całym XIXw.
Chiny spaliły w cztery lata ok. 19 mld ton węgla, więcej niż świat w całym XIX wieku. Unia Europejska w tym czasie zamyka bloki i płaci za emisje w ETS, a jej udział w światowym bilansie CO jest kilkukrotnie mniejszy.zweryfikujkonto
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Komentarze (115)
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Czemu zakopałeś?
Bo ruski węgiel?
W Polsce są 22 miliardy ton węgla brunatnego (nie mylić z kamiennym i Śląskiem i górnikami) do wydobycia odkrywkowego w Polsce zachodniej.
Do tego mały bonus 10 miliardów ton węgla kamiennego w zagłębiu lubelskim (nie mylić ze śląskim) gdzie pracuje jedna kopalnia "Bogdanka" i jest rentowna 😊
Tak porównywanie do dawnych czasów jest bez sensu, natomiast należy ciągle podkreślać, że Chiny, ale też i Indie palą pełno węgla, aż huczy, co wam wpływa na "klimat", który tak bardzo chcecie ratować, w z góry przegranej walce o "gatunek" 🤣
Natomiast zakopujo nie dlatego, tylko dlatego, że węgiel to teraz temat tabu 😊
@sylwke3100: Czemu?
Jak będziemy to liczyć per-capita to będzie bardziej ekologicznie? Czy o co chodzi?
To się ekologicznie zeruje?
Czy o co chodzi?
1 MW z OZE zeruje 1 MW z węgla?
Prąd z oze jest bardzo drogi i niestabilny, ale za to prestiżowy i kraftowy
@dzem_z_rzodkiewki: bo kińczyków jest więcej, więc nie mogą sobie pozwolić na brak prądu. dywersyfikacja źródeł prądu jest wskazana, by zaspokoić zapotrzebowanie.
postawić wiatrak czy panele to kilka dni, postawić węglówkę to nawet na chińskie warunki minimum kilka tygodni
@jantje_van_sluis: to co się DZIEJE, ale tak, tak zgadza się.
Problemem nie jest OZE - problemem jest, w jaki skorumpowani urzędnicy europejscy je wprowadzają.
@MarciNo75: o to to
@H_Moody: Nieprawda.
Używali OZE jak im się to opłacało gdy sprzedawali fotowoltaiczny badziew do USA i Europy. Teraz wszedł zakaz to mają to w dupie.
No i chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób to działa dobrze dla klimatu gdy używają więcej węgla niż cała Europa przy jednoczesnym użyciu OZE?
To się
według historii, w XIX wieku była rewolucja przemysłowa i największa w dziejach emisja CO2