Tak porównywanie do dawnych czasów jest bez sensu, natomiast należy ciągle podkreślać, że Chiny, ale też i Indie palą pełno węgla, aż huczy, co wam wpływa na "klimat", który tak bardzo chcecie ratować, w z góry przegranej walce o "gatunek" 🤣Natomiast zakopujo nie dlatego, tylko dlatego, że węgiel to teraz temat tabu 😊