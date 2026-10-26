Nie mam nic do ochrony własnego rynku przez UE. Ale o jakim rynku my mówimy? Ile jako rynek unijny mamy fabryk produkujących produkty kupowane z AliExpress? Ile mamy wolnych zasobów ludzkich do zagospodarowania na produkcji?

Jakby nie mamy fabryk, nie mamy wolnych rąk do obsługi tych fabryk, prądu do taniej pracy tych fabryk, jakby nie mamy niczego, więc musimy sprowadzać. Ale jak sprowadza to Janusz sp. Z.o.o na marży 300% to jest Pokaż całość