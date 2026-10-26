Przesyłki z Chin będą jeszcze droższe. Szef KAS wskazał termin
Od 1 listopada wprowadzona zostanie opłata manipulacyjna w wysokości dwóch euro na przesyłki spoza Unii Europejskiej. Jak wyjaśnił szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda ma ona obniżyć napływ przesyłek o małej wartości do krajów Unii.skogg
- #
- #
- #
- #
- 181
- Odpowiedz
Komentarze (181)
najlepsze
@KRogala2512: Realnie ograniczalibyśmy samemu produkując dobra konsumpcyjne lepszej jakości, a nie nakładając kolejne cła i podatki. No błagam, nie udawaj idioty, tu chodzi wyłącznie o kolejną kasę do budżetu.
Jakby nie mamy fabryk, nie mamy wolnych rąk do obsługi tych fabryk, prądu do taniej pracy tych fabryk, jakby nie mamy niczego, więc musimy sprowadzać. Ale jak sprowadza to Janusz sp. Z.o.o na marży 300% to jest
Czyli płacisz Ty. Janusz z Allegro, który sprzedaje chińskie produkty, na tym zyska, bo kupisz od niego, zamiast bezpośrednio od producenta. Jego też mniej boli unijne 3 euro, bo dziwnym trafem ono jest od każdego typu produktu, przez co typ, co kupuje 1000 chińskich latarek, płaci całe 3 euro, tyle samo, co Ty za jedną.
Prawo pisane przez lobbystów,
Życzy do naprawy ubrań nadal są drogie.
Bo ludzie teraz kupują ciuchy z shein.
Ponadto samo ubrania są bardzo niskiej jakości, ja już w zasadzie kupiłam sobie materiały i będę sobie naparzać wszystko na maszynie do szycia.
@Karol12341234: to mnie właśnie najbardziej dziwi, metoda manipulacji stara jak świat, a ludzie nadal się na to nabierają. Niby homo sapiens człowiek rozumny, a jednak w praktyce tak jakoś nie bardzo.
@lukaschels: spokojnie, już niedługo, bo wiadomo, dzieci i terroryści. no i hejt xD
Najtaniej można to zrobić na monitorach jak chcesz zepsuć swojego konkurenta na rynku.
Niczym, buda w galeri ma c-------y wybór i często brak kondomów na starsze ale dalej sprawne modele telefonów
Rozumiem, że mam kupić pierwszego lepszego r---------o szrota, ktorego wlasciciel ma czas go wydac bo auto które mnie interesuje w specyfikacji jaką chce wyjedzie z fabryki za 2-3 miesiące?