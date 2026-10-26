Lekarzy w naszym kraju jest około 160 tysięcy. Ale spokojnie można dociągnąć do 200 dla tych którzy czerpią korzyści z samego systemu.. Ta wyliczanka jest po to aby odpowiedzieć sobie czy teraz obecne partie rządzące, albo partie opozycyjne - podniosą rękę z kijem na te 200 tysięcy GŁOSÓW w zbliżających się wyborach do parlamentu....



Zastanawialiście się kiedyś dlaczego te 200 tysięcy cwaniaków nadal ryje w miliardach z budżetu NFZ jak dziki w Pokaż całość