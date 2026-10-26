Stawali na głowie, by ukryć prawdę o lekarzach. "Jakby nie wiedzieli, ile płacą"
- Chcieliśmy poznać najlepiej zarabiających lekarzy z każdego szpitala. Pytaliśmy szczegółowo o imiona, nazwiska, formę zatrudnienia i zakres obowiązków. Pełnej odpowiedzi w ramach dostępu do informacji publicznej udzieliło nam zaledwie 19 szpitali, to niewiele ponad 3 proc.LudzieToDebile
- #
- #
- #
- 51
- Odpowiedz
Komentarze (51)
najlepsze
Skarga na bezczynność
Art. 3 § 2 pkt 8 i art. 149 p.p.s.a. – sąd może zobowiązać szpital do działania.
Wniosek o grzywnę
@haohao: I te pieniądze kto zapłaci? Szpital jest utrzymywany z samorządów więc koniec końców zapłacą podatnicy ¯\(ツ)/¯
Ale wobec lepsiejszych urzędnicy i funkcjonariusze z g@wna już słabi, ślepi, głusi i guupi. Wtedy już przyjazne państwo. Dokładniej to państwo przyjazne Sawickim i Nowakom. Bo przecież nie Komendom, Kraskom czy Sosnkowskim.
Jak zetniesz bez pozwolenia drzewo na własnej posesji to dostaniesz karę. Jak dyrektor albo konował
Oni kradną tak jak na wschodzie tylko robią to bezczelniej.
@Unifokalizacja: dlaczego miałyby się skończyć zwolnienia na kolonoskopię oraz rehabilitację? widzę już któryś raz taką narrację, ale póki co nikt kto przekleja te brednie nie chce mi odpowiedzieć
Zastanawialiście się kiedyś dlaczego te 200 tysięcy cwaniaków nadal ryje w miliardach z budżetu NFZ jak dziki w