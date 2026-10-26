Ja nie wiem, kto i dlaczego ją ogląda i kto i dlaczego przepłaca za te świeczki XD

Cytując klasyka "Stop making stupid people famous" (choć tu głupim nie jest ten, kto sprzedaje i nagrywa content, a ten kto ogląda i kupuje), jest tyle contentu do oglądania i marnowania swojego czasu, że mnie aż dziwi, że ktoś taki jest tak popularny i tyle hajsu trzepie na tym XD