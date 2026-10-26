Firma znanej influencerki płaci 26 tys. zł podatku. ,,Nóż się otwiera"
Twinkle Candle, spółka influencerki Andziaks, zapłaciła 26 tys. zł podatku od 2,85 mln zł zysku. Ekspert wyjaśnia mechanbnbnpolska
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Twinkle Candle, spółka influencerki Andziaks, zapłaciła 26 tys. zł podatku od 2,85 mln zł zysku. Ekspert wyjaśnia mechanbnbnpolska
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Komentarze (154)
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A takie miljonery mają podwodne spółki, gdzie w prosty sposób można policzyć że na prawie 3 mln przychodu są kilka set tysi do przodu, które "zabrało by Państwo".
A potem korzystają z tego co zostało wybudowane i jest utrzymywane z pensji roboli na średniej krajowej bo oni płacą podatki. I gdzie problem?
@adam-malsz: Dlatego żaden rząd nie podniesie kwoty wolnej od podatku. Wbrew narracji liberałów tego kraju nie utrzymują przedsiębiorcy, tylko sprzątaczki i magazynierzy. Zdesantować darmozjadów na zachód to by im te zoptymalizowane biznesy w rok poupadały.
Cytując klasyka "Stop making stupid people famous" (choć tu głupim nie jest ten, kto sprzedaje i nagrywa content, a ten kto ogląda i kupuje), jest tyle contentu do oglądania i marnowania swojego czasu, że mnie aż dziwi, że ktoś taki jest tak popularny i tyle hajsu trzepie na tym XD
@micq: Jprdl, ona potrafi wrzucić film o tym, że przycina makaron spaghetti, bo nie mieści się do pojemnika xD (uprzedzając pytania, nie oglądam jej, widziałem w jakiejś kompilacji).
Komentarz usunięty przez moderatora
@marek_s80: kogo,czego?
Te 26 tys. to podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu spółki, a nie całkowite opodatkowanie jej właścicielki. Jeśli firma korzysta z estońskiego CIT, podatek od zatrzymanego zysku jest odroczony, a przy jego wypłacie łączne opodatkowanie CIT i PIT wynosi zasadniczo 20–25%.
Ale po co tłumaczyć mechanizm podatkowy, skoro można zestawić dwie liczby,
Robert Gwiazdowski próbował założyć siłę polityczną i wprowadzić 3% podatek przychodowy. Wtedy DHL, Microsoft, FB i inne globalne korporacje zaczęłyby płacić podatki w Polsce.
Strzelam, że 90% z was głosowało na którąś z partii obecnie zasiadających w sejmie, a żadna nie obiecywała zmienić obecnego status quo. Zamiast pokazać czerwoną kartkę Kaczyńskim i Tuskom wolicie grać w ich grę "dziel
@Oko_Spawacza: wystarczy kupić sobie farmę fanów i już jest się znanym. A w dobie ai można być w dodatku specjalista od wszystkiego
@ArnoldZboczek: czyli od niczego. Tak, zgadzam się i tym bardziej nie interesuję się tymi wszystkimi "influencerami", nie "lajkuję", nie subskrybuję i nie "identyfikuję" się. Na mnie żaden nie zarobi.