Czynszojad od którego wynamuję od 2 lat nie może znaleźć nikogo na kawalerkę obok. Miał jednego wojskowego tam przez jakiś czas to był w miarę spokój. A teraz to rotacja: pijak, Ukrainiec, jakiś palacz/imprezowicz. Najdłużej chyba jeden ze 2 miesiące mieszkał, potem przestał płacić czynsz i mama mu rzeczy odbierała xD Mówi, że z ceną nie zejdzie bo i tak ma już podejrzanie za nisko, bo na ogłoszenia odpowiada tylko margines xD Pokaż całość