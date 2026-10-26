Castingi na najemców się skończyły. Po sezonie popyt spadł o 45 procent
Tegoroczny szczyt sezonu najmu minął bez kolejek pod drzwiami i bez castingów na lokatorów. Na początku października popyt na wynajem był o 45 proc. niższy niż miesiąc wcześniej, a ogłoszeń wciąż jest bardzo dużo.Godzinnik
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Komentarze (39)
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Komentarz usunięty przez autora
@combatcode: Wiele osób po prostu nie chce wynajmować mieszkania studentom. ¯\(ツ)/¯
Btw właśnie dlatego ludzie w ogłoszeniach szukają "spokojnych studentek" a nie "studentów"
Już widzę jak mając mieszkanie podpisujesz umowę z pierwszym lepszym nejemcą. Nie rozmieszaj mnie. Bo dostanę zajadów.
wysoka cena przyciąga cwaniaków, którzy przestaną płacić po maksymalnie drugim miesiącu