Profil ujawniający aferę w ZOO Łączna został zhakowany, a jego twórców próbowano
zastraszyć. Mimo to nie poddali się i założyli nowe konto. Warto nagłośnić ten temat skoro komuś tak bardzo zależy na jego zatuszowaniu, to znaczy, że sprawa jest naprawdę poważna!trtrtrtrtr
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Komentarze (49)
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NOWY FRONT WALKI! Zhakowali nas, bo ujawniliśmy całą prawdę o układzie! Nie dacie rady nas uciszyć! 🛑🔥
Szanowni Obserwatorzy, Przyjaciele, Ludzie o wielkich sercach!
Stało się coś bezprecedensowego. Nasz dotychczasowy, budowany profil „Świat Zwierząt Egzotycznych” padł ofiarą zmasowanego cyberataku, został zhakowany i fizycznie przestał istnieć w sieci.
Dla nas oraz dla właściciela ZOO Łączna Marcina Nowaczyka oraz dla całego środowiska legalnych hodowców w Polsce, jest to OSTATECZNY
@Lomar15: Ech xD
Oczywiście życzę im powodzenia i trzymam kciuki ale wiara w prawdę i że komuś zależy na prawdzie w dzisiejszych czasach to szczyt naiwności.
Trochę mniej niż Ukraina. Polska 2026
Ws. Bestcomu - gdy prokuratorzyna wykańczał firmę/-y na zlecenie też nikt z debili w prokuratorze nic nie wiedział, nie widział. Wykończyli firmę i przedsiębiorców. Bazy danych firmy były na sprzedaż.
G@wno-prokuratura nie jest w stanie się oczyścić. Jedynie pozoruje pod presją opinii społecznej.
Lebana dykta nie potrafiła zrobić przeszukania ani zatrzymań ws. nielegalnego granatnika, broni ciężkiej - czy i jaka inna b--ń została przeszmuglowana, czy i kto inny brał udział, kto wiedział. Bo chodziło o ustosunkowanego szefa policji. Nikt nie zatrzymany,
https://wpolityce.pl/kraj/biegle-sadowe-powiazane-z-fundacja-kolejne-watki-w-aferze-zoo-laczna,278387
https://mondocane.com.pl/o-nas.html
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