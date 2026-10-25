wklejam co tam pisze bo nie każdy ma Fb:

NOWY FRONT WALKI! Zhakowali nas, bo ujawniliśmy całą prawdę o układzie! Nie dacie rady nas uciszyć! 🛑🔥

Szanowni Obserwatorzy, Przyjaciele, Ludzie o wielkich sercach!

Stało się coś bezprecedensowego. Nasz dotychczasowy, budowany profil „Świat Zwierząt Egzotycznych” padł ofiarą zmasowanego cyberataku, został zhakowany i fizycznie przestał istnieć w sieci.

Dla nas oraz dla właściciela ZOO Łączna Marcina Nowaczyka oraz dla całego środowiska legalnych hodowców w Polsce, jest to OSTATECZNY Pokaż całość