Nestlé: Najgorsza Firma Świata?
Ciekawy felieton o Nestlé i tym jak ta korporacja działamateopoznan
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Ciekawy felieton o Nestlé i tym jak ta korporacja działamateopoznan
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Komentarze (44)
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Gdyby nie prawa narodowe, korporacje byłyby pseudo-totalitarnymi, kłamliwymi tworami, z własną armią najemników do obrony. To nieudolna imitacja państwa o zapędach imperialistycznych i kolonijnych wyłaniająca się z natury kapitalizmu.
Jak mnie pamięć nie myli, to oni mieli jakieś problemy nawet w kontekście... wody.
@pewienczlowiek: No i o to chodzi.