Anestezjolog w wojskowym szpitalu zarabia więcej niż generałowie
650 tys. zł - tyle za rok "udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii" otrzyma od 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu Jarosław Worobij Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska. To daje 54 tys. zł miesięcznie, więcej niż każdy generał (powiązane)tomasztomasz1234
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Komentarze (198)
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Ogólnie po więcej umów b2b zapraszam w nowym roku na
https://rejestrumow.gov.pl/
szpitale mają obowiązek publikować kontrakty
Strach się umówić na wizytę.
Nowy szef sztabu cholerny służbista w stopniu majora zarządził, że lekarz jak inni oficerowie będzie pełnił co jakiś czas służbę oficera dyżurnego jednostki. Awantura była na całą jednostkę kapitan zwyzywał majora bez litości.
Cytuję,, poza jednostką jesteś nikim, a ja zawsze będę lekarzem ". Oczywiście nie pełnił tej służby.