Lekarze to jednak mądre są - nie to co programiści. Lekarze bronią swoich, budują narrację jak jest ciężko, trzeba się uczyć, ciężkie warunki, terminy na za dwa lata (albo prywatnie na jutro), a ludzie pizzę kupują. A programiści? A macie tu darmowe szkolenie jak zostać programista w 3 dni i zapraszamy do zawodu ( ͡° ͜ʖ ͡°)