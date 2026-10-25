Dyrektor zapewne z nadania partyjnego, dostanie nagrodę na koniec roku i pośmieje się z kolegami w biurze.

Konduktor dostanie najgorszy możliwy grafik i ucięte nagrody i premie, (zwolniony raczej nie, bo to może iść do sądu, związki, niepotrzebne problemy, są inne środki żeby uprzykrzyć mu życie), dlatego pewnie chłop dostał prawie zawału, jak się dowiedział komu podskoczył, bo wie, jak to w takich kołchozach funkcjonuje.