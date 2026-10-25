Awantura w Pendolino. Co wydarzyło się w pociągu do Wrocławia?
Incydent, do którego doszło 20 października 2026 roku w pociągu EIP 1604/5 relacji Warszawa Wschodnia Wrocław Główny, zakończył się interwencją pogotowia ratunkowego, przewiezieniem kierownika pociągu do szpitala oraz odwołaniem połączenia na odcinku Opole Wrocław. Co wydarzyło się na pokładzie?ordynarny_cham
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Komentarze (54)
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Chłop przesadził z wazelino
oraz
Cwany i rozgarnięty. Teraz tylko do sądu i za rok-dwa dostanie niezłą wypłatę plus odsetki.
Gdzie nazwisko zwyrodnialca? Czy był na pewno trzeźwy i nie był pod wpływem substancji odurzających, oraz czy jest zdrowy psychicznie?
oszyyywiście
Komentarz usunięty przez autora
Konduktor dostanie najgorszy możliwy grafik i ucięte nagrody i premie, (zwolniony raczej nie, bo to może iść do sądu, związki, niepotrzebne problemy, są inne środki żeby uprzykrzyć mu życie), dlatego pewnie chłop dostał prawie zawału, jak się dowiedział komu podskoczył, bo wie, jak to w takich kołchozach funkcjonuje.