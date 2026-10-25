Liczymy lekarzy, ale nie liczymy ich godzin pracy
W połowie 2026 roku Naczelna Izba Lekarska wykazywała 164 456 lekarzy wykonujących zawód, z czego 54 223 miało ponad 60 lat. Statystyki liczą jednak osoby, a nie godziny pracy. Nie ustalono, aby Narodowy Fundusz Zdrowia publikował ogólnopolskie zestawienie godzin pracy lekarzy z podziałem na wiek.tomasztomasz1234
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 32
- Odpowiedz
Komentarze (32)
najlepsze
Warto zauważyć, że obecnie na studiach lekarskich (medycyna) uczy się ~50 tys studentów, a na pierwszy rok studiów przyjmowanych jest około 10 tys ludzi (corocznie).
Te liczby rosną z roku na rok, stabilnie od dekady. Nie tylko z powodu zwiększania limitów na studia medyczne na starych uczelniach (typu UJ) ale też z powodu otwierania się nowych studiów tego typu.
Konkurencja wśród lekarzy rośnie :-) i
@kwanty: Co z tego że rośnie konkurencja, jeśli liczba miejsc na specjalizacje jest ograniczona? ( ͡° ͜ʖ ͡°)