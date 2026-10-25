54 223 lekarzy miało ponad 60 lat

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Warto zauważyć, że obecnie na studiach lekarskich (medycyna) uczy się ~50 tys studentów, a na pierwszy rok studiów przyjmowanych jest około 10 tys ludzi (corocznie).Te liczby rosną z roku na rok, stabilnie od dekady. Nie tylko z powodu zwiększania limitów na studia medyczne na starych uczelniach (typu UJ) ale też z powodu otwierania się nowych studiów tego typu.Konkurencja wśród lekarzy rośnie :-) i