Kanada chce ratować BioWare! Rząd utrze nosa EA i wpompuje miliardy dolarów?
Zamknięcie BioWare przez Electronic Arts odbiło się tak potężnym echem, że sprawa wylądowała na biurkach polityków. Kiedy z Edmonton popłynęła wiadomość o zwolnieniu wielu osób i pogrzebaniu legendarnego studia, w Kanadzie zawrzało.Marcepanowy_Detektyw
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Komentarze (86)
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@iron_fox2: czyli standardowa wielka firma:)
Zgodnie z prawem nagłówków, odpowiedź na pytanie brzmi "NIE".
Zresztą, byłaby to skrajna głupota. Ludzie którzy tworzyli legendarne serie zaczęli wykruszać się z BioWare po przejęciu przez EA. Po odejściu założycieli w 2012 wszystko zaczęło się równo pierdzielić, nie zrobili już ani jednej dobrej gry. I nie wyskakujcie mi tu z "Inkwizycją", GOTY 2014 to był jeden gigantyczny skandal.
Tu nie ma czego ratować,
@troloking: nie dziwię się że mieszkasz na tym osiedlu
Już ME2 nosi ślady
@meblosciankazprl: no nic złego nie ma ( ͡° ͜ʖ ͡°) samo dobro
20 lat pompowania PKB długiem i bezsensownymi inwestycjami skończy się katastrofą. Matematyka.
,,Podczas prezentacji na Games Dev of Color Expo, pracownik Camerin Wild otwarcie przyznał, że celem firmy jest "spalenie branży gier zaczynając od fundamentów". Ta wypowiedź wywołała oburzenie wśród graczy i deweloperów."
@rychu-nalepa: XDD przecież to jest całe podium na olimpiadzie s----------a
Polska ma górników, Kanada programiszcza.