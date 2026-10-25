Studio to ludzie a osoby które przyczyniły się do powstania Mass Effect, Dragon Age, KOTOR już od dawna nie pracują w Bioware. To co zostało to wydmuszka z nazwą i licencjami przerośnięta z-----i z wybujałym ego zarządzana przez debili nie potrafiących wypuścić dobrej gry. Niech ginie i może inne studia się ogarną iż jak nie będziesz tworzyć produktów które zadowolą graczy tylko promować jakieś ideologie + sprzedawać DLC/game passy to skończysz tak Pokaż całość