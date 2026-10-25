NASA uaktualniła plan lotu na Księżyc. 2028 rok jest nadal możliwy
Najnowsze informacje prosto od NASA rzucają zupełnie nowe światło na to, jak będzie wyglądał powrót człowieka na Srebrny Glob.patinete
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Najnowsze informacje prosto od NASA rzucają zupełnie nowe światło na to, jak będzie wyglądał powrót człowieka na Srebrny Glob.patinete
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Komentarze (53)
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@DziendobryMireczku: No to jednak roboty odpadają, trzeba wysłać Polaków.
@Monsanto93: Indyjskie i chińskie orbitery księżycowe obserwują jego powierzchnię z rozdzielczością 0,5 na piksel
O żadnej "wpadce" NASA w ubiegłym wieku nie słyszałem. Luki w rozumowaniu u szurów, to nie jest do końca wina NASA