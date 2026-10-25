Czy ptak jest gadem skoro jest dinozaurem?
Czy ptak jest gadem? Czy człowiek jest rybą? Nie... ale też tak! Oto materiał o meandrach systematyki i o dziwnych biologicznych pytaniach.NaukowoTV
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Czy ptak jest gadem? Czy człowiek jest rybą? Nie... ale też tak! Oto materiał o meandrach systematyki i o dziwnych biologicznych pytaniach.NaukowoTV
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Komentarze (30)
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nie, nie jest, dinozaur też nie jest
Dlatego też trochę mam pociechę jak słucham kłótni dot. płci, ludzie faktycznie mają dwa typy kojarzeniowe (które stopniowo wykształciły się z ewolucji, kierunek ich ewolucji nigdy nie był zero jedynkowy), ale biologia lubi zrobić psikus, po drodze wszystko może się popsuć.
Nie mowimu tu o locie, bo taki już był jako taki i bez piór (ślizgowy).