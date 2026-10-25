No z systematyką w biologii jest problem, że nie jest zero jedynkowa, a my ludzie chcemy twardy podział. Samych definicji gatunków mamy kilkanaście i sami biolodzy kłócą się, która jest właściwa.



Dlatego też trochę mam pociechę jak słucham kłótni dot. płci, ludzie faktycznie mają dwa typy kojarzeniowe (które stopniowo wykształciły się z ewolucji, kierunek ich ewolucji nigdy nie był zero jedynkowy), ale biologia lubi zrobić psikus, po drodze wszystko może się popsuć. Pokaż całość