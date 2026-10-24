Natalia jednak chce zostać gwiazdą Wykopu i cała Polska śledzi jej poczynania... nawet policja. (⌒(oo)⌒)

Ostatnio opublikowałam wpis, w którym informowałam, że użytkownik o wdzięcznej nazwie JazzyChipmunk3990 nawiązał z nią kontakt za pośrednictwem Badoo. Jego plan był prosty: umówić się na randkę, nagrać spotkanie ukrytą kamerą, a następnie opublikować materiał na ytb. Z udostępnionych screenów wynika, że Natalia zaproponowała spotkanie w godzinach 13–15, zaznaczając, że chciałaby... tego nikt się nie spodziewał... również zrobić ŻER.

Kiedy niedoszły randkowicz zasugerował spacer i rozmowę przy kawie w parku, jasno zaznaczyła, że w tym czasie zamierza coś opierdo*ić.

„Jak nie to nie zawracajmy sobie głowy bo chętnych nie brakuje”.

Natomiast sam plan randkowicza był zacny pod względem widowiskowości, ale jego realizacja pozostawiała wiele do życzenia.

Bo co zrobił nasz internetowy, polski James Bond????

Oczywiście poinformował o planowanej zasadzce na PUBLICZNEJ grupie na Facebooku, podając szczegóły całej operacji. Trudno o bardziej skuteczny sposób na uprzedzenie osoby, którą zamierza się zaskoczyć. XD

Informacja dotarła do zainteresowanej, a spotkanie ostatecznie nie doszło do skutku. Autor planu przyznał później:„Przepraszam, źle to rozegrałem”.Według relacji niedoszłego randkowicza Natalia zakończyła kontakt i usunęła go z pary.

Jedyny plus jest taki, że podesłała mu rolkę z IG, gdzie był widoczny jej profil z aktualnym zdjęciem. Segggggzy

Niedługo później miała również usunąć konto na Badoo.

Długo zastanawiałam się, co się z nią dzieje. Moje życie wręcz straciło sens. Dni mijały, a ja ciągle zadawałam sobie pytanie: gdzie moja NataLIE? ¯\(ツ)/¯Obstawiałam, że założyła nowe konto z tożsamością innej kobiety stworzonej przez AI albo przerobiła swój wizerunek do granic możliwości, ale NIE.

Na grupie „Tinder i Badoo sekcja ostrzegawcza” pojawił się wpis ze zdjęciami kobiety poszukiwanej przez policję w związku z kradzieżą karty płatniczej i jej nieuprawnionym użyciem.

Tutaj wstawiam też zdjęcie NataLIE mniej więcej z tego okresu...przyznajcie, że podobieństwo uderzające jak jej masa (｡◕‿‿◕｡)

Wstawiam też post oryginalny

Samo zdarzenie miało miejsce 3 sierpnia 2026 roku, a więc jeszcze przed rozpoczęciem całej afery baleronowej i przed korespondencją Łukasza z Natalią.Natomiast publikacja dotycząca poszukiwania kobiety, zawierająca jej wizerunek z monitoringu, pojawiła się wczoraj, 23 października 2026 roku.

Z tego, co ptaszki Lorda Jadzi zaśpiewały, wiem, że Łukasz już skontaktował się z komisariatem w Katowicach.Według jego relacji przekazał policjantowi dane kobiety, którą podejrzewa o bycie osobą widoczną na zdjęciach z monitoringu. Funkcjonariusz zapisał zarówno te informacje, jak i dane kontaktowe Łukasza.