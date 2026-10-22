Dorota zginęła. Prokurator, która ją potrąciła, pozostaje bezkarna. Magdalena Z.
Magdalena Z i o b r o nie rusza na ratunek. Zamiast tego chwyta za telefon. 28-letnia Dorota zginęła, bo siedząca za kierownicą prokurator patrzyła na telefon komórkowy. Dorota ma liczne złamania, uraz głowy i obrzęki mózgu. Umiera 29 listopada 2024 r., dzień po tym, jak zostaje potrącona.H100
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Komentarze (21)
najlepsze
oni wszyscy (ci "lepsi") wpierw dzwonią po dupchron a ofiata(y) mają gdzieś
- przedstawianie odpowiedzialności karnej jako represji,
- kreowanie pozorów politycznego charakteru sprawy,
- odwracanie uwagi od zarzucanego czynu,
- selektywność dot. materiału dowodowego,
- przewlekanie postępowań,
Zakop informacja nieprawdziwa.