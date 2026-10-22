Wobec Oceanu jesteśmy rodakami. Stanisław Lem w Japonii
Przez prawie czterdzieści lat Japończycy czytali okrojoną powieść "Solaris" przełożoną z języka rosyjskiego, a kiedy wreszcie dostali całą, trzy razy z rzędu uznali ją za najlepszą zagraniczną powieść science fiction wszech czasów.Lifelike
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Komentarze (29)
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@real_scoria: @Lifelike
"3 razy z rzędu, w 2006, 2014 i 2025 roku, uznali ją za najlepszą zagraniczną powieść fantastycznonaukową"
Ktoś powinien zaznajomić autora artykułu co znaczy wyrażenie "z rzędu" LOL
Książki Lema są tak samo fascynujące jak Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej.
Dobra bo zaraz dostanę Suchotów i globus mnie chwyci.