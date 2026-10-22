Przeczytałem 3 książki Lema Jezu ale nuda, przy ich jaśko muzykant ma wartkä akcję a łysek z pokładu idy niesie jakieś emocje nie wspominając o kamizelce.

Książki Lema są tak samo fascynujące jak Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej.

Dobra bo zaraz dostanę Suchotów i globus mnie chwyci.