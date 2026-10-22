Ma j----y szczęście że tyle lat żyje. Ale na każdego w końcu przyjdzie taki co nie uzna jego pierwszeństwa bo poprostu go nie zauważy przy 270. Ale to trzeba by mieć coś w głowie. Jak czytam jego opisy pod filmikami to on się uważa za jakiegoś nadczłowieka z super refleksem, k-----a mu daje takie złudzenie. Smutni są tacy ludzie. Jedyne co ich w życiu rusza to rozpędzanie swojego ciała do jak najwiekszych Pokaż całość