Motocyklem 300km/h po ulicach Gdańska.
Latanie na jednym kole przy ponad 200km/h wśród innych uczestników ruchu - zero konsekwencji.Eternal_Oblivion
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Latanie na jednym kole przy ponad 200km/h wśród innych uczestników ruchu - zero konsekwencji.Eternal_Oblivion
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Komentarze (38)
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Opisana jest po krótce tutaj: https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Motocyklista-z-tunelu-juz-wczesniej-jezdzil-brawurowo-Pamietacie-Azina-n193809.html
W każdym razie typ jest jakoś umocowany.
Najpierw policja nie potrafiła znaleźć motoru, potem kierującego motorem, teraz ostatnio podobno wierzą mu że te filmy to on w "czaciedżipiti" generuje.
@StaryWedrowiec: fajnie tylko gdyby ta frajda nadmiernie nie zagrażała innym...
@Mechamaru @moja-walka