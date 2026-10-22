Polacy oburzeni wyrokiem dla Sebastiana M. "Dożywocie powinien dostać"
Reporter WP Eryk Błaszak zapytał mieszkańców Warszawy, co sądzą o wyroku dla Sebastiana M. Sąd uznał go za winnego spowoo2-pl
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Reporter WP Eryk Błaszak zapytał mieszkańców Warszawy, co sądzą o wyroku dla Sebastiana M. Sąd uznał go za winnego spowoo2-pl
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Komentarze (22)
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gdyby nie przypadkowe nagranie i poruszenie w mediach to pewnie by nawet tych 8 lat nie dostal, nie wiadomo ile innych dowodow "przepadlo" przez sprzedajne niebieskie k---y ktore od poczatku chcialy wszystko zamiesc pod dywan
wiec co do seby to ciezko teraz powiedziec "co powinien" ale wypadalo by sie przyjrzec ludziom wokol i upewnic czy aby dla nich puszczanie mordercow
jak krecil celowo to do paki na wiecej lat niz majtczak, jak za glupi na sporządzanie notki to ubezwlasnowolnic a jego przelozony do paki za przyjmowanie ludzi z powaznymi wadami rozwojowymi do policji i nie pilnowanie zeby znali procedury
sorry ale to sa k---a policjanci, decydujacy o losie mordercow, ratujacy ofiary wypadkow,
Neokolonialny karton
tłum to zna tylko dwie kary xD Dożywocie i uniewinnienie, nic pomiędzy. Chłop o-----ł, ale raczej ciężko powiedzieć ze wsiadł do samochodu z zamiarem spalenia jakieś rodziny żywcem. Kara adekwatna. Będzie miał sporo czasu żeby przemyśleć swój czyn.
Jakby jechal normalnie to wtedy masz racje
@KochanekAdmina: moim zdaniem trzeba by zmienic w prawie cos zeby inaczej traktowac janusza ktory jechal 50 w zabudowanym, zagapil sie na dupe na chodniku i wjechal komus w zderzak
A inaczej jak ktos z--------a 320 swiadomie i celowo, kazdy kto ma prawo jazdy powinien podczas kursu i dokumentow podpisac papier ze celowo
Kolejny argument (m.in. służbą zdrowia) że Polacy gremialnie wybierają swoich oprawców, i to dosłownie.
Dziś w TVN już jakaś kanalia prawnicza relatywizowala zabicie tej biednej rodziny przez Majtczaka. No ze tragedia wielka się stała, wiecie rozumiecie ale na podstawie jednego przypadku nie można zmieniać prawa. A sztywny i wysoki dolny próg kary to już w ogóle tragedia!