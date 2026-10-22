Hmm, gdyby tylko dało ustalić czyja to zasługa że Seba nie może dostać więcej? ;)

Kolejny argument (m.in. służbą zdrowia) że Polacy gremialnie wybierają swoich oprawców, i to dosłownie.



Dziś w TVN już jakaś kanalia prawnicza relatywizowala zabicie tej biednej rodziny przez Majtczaka. No ze tragedia wielka się stała, wiecie rozumiecie ale na podstawie jednego przypadku nie można zmieniać prawa. A sztywny i wysoki dolny próg kary to już w ogóle tragedia! Pokaż całość