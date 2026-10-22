Polska ma jedną z najwyżej opodatkowanych niskopłatnych (poniżej 2000e brutto) prac w UE – łącznie na jakieś 38%, uwzględniając składki finansowane przez pracodawcę. Dla Francji jest to 31% a dla Dani 28%.
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Prawie 25% pracujących Polaków pracuje w budżetówce (4,3mln z 17,3mln). Przykładowo w Niemczech jest to 11,5%. Dodatkowo w niektórych regionach Polski aż 1/3 urzędników przebywa na L4 w dowolnym momencie roku.
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Koszt wydobycia tony węgla w Polsce to 800-1000zł/t w USA 140-160zł/t a w Niemczech 40-70zł/t. Rocznie dokładamy do wydobycia węgla w Polsce jakieś 9mld złotych podczas gdy górnicy zarabiają średnio 13 000 zł brutto miesięcznie.
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W Polsce jest obecnie około 156tys żołnierzy zawodowych oraz 112,6tys osób pobierających wojskową emeryturę - 42% "żołnierzy" to emeryci. Nigdzie na świecie nie ma podobnej sytuacji.
Komentarze (50)
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Państwa naszego pokroju nauka określa mianem kolonii.
no polemizowałbym te przywileje wkurzają nie tylko pracodawców, ale też i zwykłych pracowników czy to sektora prywatnego czy nawet publicznego. Myślisz że ich nie wkurza że muszą j---ć na tirach czy innych urzędach do 65 rż, często za grosze, w przypadku sektora prywatnego niszcząc też zdrowie, a jakiś milicjant od suszary nie dość że zarobi więcej, to
Przez lata zapraszaliśmy babcię różowej do siebie nad morze żeby sobie pobyła miesiąc lub dwa na wakacje, oczywiście wszystko było na nasz koszt bo jak emerytka to biedna. Potem przy którymś razie się dowiedzieliśmy, że babcia ma emeryturę wyższą niż zarobki w życiu (była pielęgniarka), a biedni to co najwyżej my w tych Niemczech jesteśmy XD ona mieszkanie zakładowe w centrum Wrocławia wykupione za grosze, ulgi i refundacje na niemal
- w IT procesja już idzie
- w korpo mamy AI (anothere Indian)
- w transporcie ze wszystkich stron jest tylko gorzej.
Te 3 "branże" czy też dyscypliny pompowały ogromne pieniądze w Polskę jako zarabiające "zagraniczne" pieniądze grupy.
Za
Z kopalni wycieka gigantyczna ilość kapuchy, związki zawodowe (do których dopłacamy) mają gigantyczne wpływy w zarządach, a szefowie tych związków zasiadają w radach nadzorczych firm, które mają podpisane umowy z kopalnią.
https://wykop.pl/link/8015667/miliony-ze-skarbu-panstwa-ida-na-zwiazki-zawodowe-jsw-34-3-mln-kghm-21-mln
https://wykop.pl/link/5337945/tropil-naduzycia-w-spolce-weglowej-zostalem-potraktowany-jak-przestepca
Miliony ze Skarbu Państwa idą na związki zawodowe. JSW (34,3 mln), KGHM (21 mln)
I wcale nie postkomunistyczne drenowanie, tylko o wiele gorsze. W prl urzędnicy, trepy w wojsku, nawet też często lekarze zarabiali mniej niż wykwalifikowani robotnicy.Teraz jest odwrotnie.
Pielęgniarka śpiąca na dyżurach i trepy pierdzący cały dzień i noc w stołek zarabia dwa razy więcej niż człowiek z-----------y codziennie po 12h.
Ale tak naprawdę to największym chyba rakiem jest wojsko, z tych innych jest