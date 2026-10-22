armia emerytów

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Przez lata zapraszaliśmy babcię różowej do siebie nad morze żeby sobie pobyła miesiąc lub dwa na wakacje, oczywiście wszystko było na nasz koszt bo jak emerytka to biedna. Potem przy którymś razie się dowiedzieliśmy, że babcia ma emeryturę wyższą niż zarobki w życiu (była pielęgniarka), a biedni to co najwyżej my w tych Niemczech jesteśmy XD ona mieszkanie zakładowe w centrum Wrocławia wykupione za grosze, ulgi i refundacje na niemal