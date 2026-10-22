Wojciech Olszański, Jaszczur", zatrzymany.
Wojciech Olszański został zatrzymany przez policję celem doprowadzenia do zakładu karnego zgodnie z postanowieniem sąduSepulkoZnawca
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Wojciech Olszański został zatrzymany przez policję celem doprowadzenia do zakładu karnego zgodnie z postanowieniem sąduSepulkoZnawca
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Komentarze (98)
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To są ludzie, którzy bardzo poważnie traktują świat, w którym żyją. Te ich własne przekonania czy urojenia traktują bardzo na serio, nie potrafią nabrać dystansu i w pewnym momencie dochodzi do ześwirowania.
@MiKeyCo: przez k---a kogo? XD Od początku to była postać pokroju Marka Podleckiego, którego oglądało się dla beki. Jeżeli ktoś traktował go kiedykolwiek serio, to kwalifikuje się na turnus w Choroszczy.
nie żebym oceniał, jak się kochają to uj z nimi.