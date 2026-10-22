Agresywne psy zagryzły zwierzęta w zwierzyńcu "Zwierzakowy Gaj"
Na teren obiektu wtargnęły psy myśliwskie, które zniszczyły ogrodzenie i zaatakowały przebywające tam zwierzęta. Wiele z nich nie przeżyło tego ataku.Wincyyyyj
- #
- #
- #
- 40
- Odpowiedz
Na teren obiektu wtargnęły psy myśliwskie, które zniszczyły ogrodzenie i zaatakowały przebywające tam zwierzęta. Wiele z nich nie przeżyło tego ataku.Wincyyyyj
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (40)
najlepsze
A poza tym psy nigdy czegoś takiego by nie zrobiły
A poza tym takie kwiatki!
Więc to raczej takie nie jamniki... bardziej na niedźwiedzie wyglądały ¯\(ツ)/¯ no ale najważniejsze że myśliwskie choć o "właścicielach" nie ma ani słowa.
@Yans_Zoon: Ależ piękne określenie <3
@malformacja: pomówienia k---a kogo? Psów?
oraz bardziej uniwersalne psy myśliwsko - b-----e ( ͡° ᴥ ͡°)
Zaraz zaatakują 7 latka wracającego ze szkoły. Durni psiarze.