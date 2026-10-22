Nowa fala zwolnień. 5 tys. osób straci pracę
Gigant planuje zlikwidować około 5 tysięcy stanowisk pracy, a znaczną część redukcji mają objąć działy wsparcia i zespoły programistyczne. Kolejna firma stawia na AI i automatyzację, licząc na poprawę efektywności i oszczędności, które tym razem mają sięgnąć nawet 1,1 mld GBP.FXMAG
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Komentarze (33)
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Zwałniają dział sparcia w tym także IT. Większość stanowisk to stanowiska w Indiach.
Hinduskie IT stało właśnie takimi działami. WIdziałem gdzieś dokument o tym to tam wszyscy drżą przed AI. IT potrafiło tam wynieść z biedy całe rzesze ludzi. Trochę to przykre :/
Zakop #spam
@CXLV: Kolega widzę potrafi wyciągać wnioski z własnych wymysłów. Czyli kolega halucynuje. XD
W tym właśnie momencie właśnie zapuszczam agentów i rozwijam agentic sdlc.
A to nie wpadliście na to że wszystko jest jeszcze świeże i koszta wynikają z konieczności postawienia całej infrastruktury od zera, która obsłuży ruch generowany przez cały świat? Jak skończą budować to koszta spadną i zaczną się zyski
Technologia też będzie z czasem usprawniana i optymalizowana w efekcie czego będzie kosztować mniej.
Naprawdę chciałbym żebyście mieli rację