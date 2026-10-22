Polskie nasiona w arktycznym skarbcu. To ochrona nie tylko na wypadek katastrofy
Trafiają do Arktyki, są szczelnie zamykane i przechowywane w temperaturze minus 18C. Polskie nasiona mają swoją rezerwę na Svalbardzie, norweskim archipelagu, gdzie działa światowy skarbiec nasion.PortalSpozywczy
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Komentarze (36)
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Wiem bo byłem, rozmawiałem z ludźmi którzy to obsługują. Insytytucja naprawdę robi wrażenie.
@EkspertEkspertow: zasilanie z zewnątrz, ciągle awarie, bunkier z gówna i tektury xD
@tereska-kaczmek: bagiennego?
Wł0szka poszła z mokebe ( ͡° ͜ʖ ͡°)
P.S. Jak długo chronione są opatentowane (utworzone) odmiany?