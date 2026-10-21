Trzeba przyznać, że Douglas Kruger jest znakomitym mówcą. Spokojny, elokwentny, logicznie budujący argumenty. I właśnie dlatego warto szczególnie uważnie przyglądać się temu, co mówi.



Przede wszystkim nie jest bezstronnym analitykiem, lecz publicystą o bardzo wyraźnym światopoglądzie. Prowadzi projekt Breaking Woke (breakingwoke.com), gdzie otwarcie przedstawia współczesne spory ideologiczne jako walkę o przetrwanie zachodniej cywilizacji. Posuwa się nawet do twierdzenia, że poprawność polityczna i prawda wzajemnie się wykluczają.



I tutaj powinny zapalić się pierwsze czerwone lampki. Pokaż całość