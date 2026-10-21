Jak zniszczyć cywilizację. Pedagogika wstydu
Być może najgroźniejszy atak na społeczeństwo zaczyna się nie na jego granicach, ale w umysłach jego mieszkańców. Cywilizacja, która nie potrafi wyjaśnić swoich zalet, może je ostatecznie utracić. A tragedia polega na tym, że jej mieszkańcy mogą nawet bić brawo.Yakotak
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Komentarze (46)
najlepsze
U nas gazeta koszerna i tvn stosują pedagogikę wstydu od lat 90.
Dzięki nim jest tylu ojkofobów, którzy nienawidzą samych siebie.
Najlepsze jest to że te same komuchy co nakręciły tą pedagogikę wstydu jeszcze kilkadziesiąt lat wczesniej rozpisywaly sie gęsto i często o patriotyźmie i wierności ojczyznie (co prawda socjalistycznej ale jednak)
Gorzej, mogą to aktywnie wspierać.
Z perspektywy osób podzielających Twój punkt widzenia, działania tych mediów oraz powiązanych z nimi polityków są
Wymienione media rzadko operują na skrajnej osi „całkowity sukces” versus „czysty wstyd”. Zamiast tego redefiniują te pojęcia, budując dwie rywalizujące ze sobą narracje o stanie Polski, w zależności od tego, jaka opcja polityczna aktualnie sprawuje władzę oraz które obszary życia państwowego są poddawane ocenie.
Wizje stanu Polski w liniach redakcyjnych tych tytułów dzielą się na kilka głównych podejść:
1. Wizja modernizacyjna i instytucjonalna (TVN, Onet, Gazeta Wyborcza)
Dla
Jak się to komuś nie podoba, to niech wraca do swojego Trzeciego Świata
Bez krytycznego spojrzenia na swoje przekonania/wiedzę/założenia człowiek uznaje że mityczna" większość jest/zachowuje się tak samo jak my.
Tylko na fakcie tego że nie jesteś "wyznawcą", i możesz spojrzeć na sprawy z innej perspektywy, to że spojrzałeś na sprawę z innej perspektywy, nie oznacza że uważasz ją za słuszną/właściwą.
Przede wszystkim nie jest bezstronnym analitykiem, lecz publicystą o bardzo wyraźnym światopoglądzie. Prowadzi projekt Breaking Woke (breakingwoke.com), gdzie otwarcie przedstawia współczesne spory ideologiczne jako walkę o przetrwanie zachodniej cywilizacji. Posuwa się nawet do twierdzenia, że poprawność polityczna i prawda wzajemnie się wykluczają.
I tutaj powinny zapalić się pierwsze czerwone lampki.
Dziękuję pan Michnik!