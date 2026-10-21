Nie zaparkujesz przy cmentarzu chińskim autem. Wojsko już zdecydowało
Wojsko nie wpuści na parking przy Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu aut chińskich marek, w tym Volvo. Pozostali kierowcy również muszą przygotować się na kontrole.zielonkanawieki
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Komentarze (91)
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@rewasek1374: Oczywiście, przecież w rozkazie była mowa o samochodach, a nie telefonach. Baczność, spocznij!
Dlaczego więc uważasz że chodzenie po jednostce wojskowej z chińskim telefonem, laptopem, kamerą czy np. analizatorem widma pasma radiowego mogłoby być jakimkolwiek problemem, skoro rozkaz wyraźnie mówi "samochody"? ;)
https://wiadomosci.wp.pl/edward-warchocki-w-wojskowym-porcie-fala-krytyki-7317337557895168a
Wojsko robi przysluge, chociaz nie musi i wprowadza swoje ograniczenia, a jeden z drugim krzycza hucpa i dyskryminacja. Czekac az beda koszule przed jednostka rwac jak rejtan (╭☞σ ͜ʖσ)╭☞
@PurpleHaze: Nie musi robic przyslugi, moze
https://wiadomosci.wp.pl/marek-suski-dostal-od-chinczykow-telefon-huawei-nie-korzystam-z-niego-6341261092542593a
@Rubbik: Normalnie karto nad kartonem( ͡° ͜ʖ ͡°)