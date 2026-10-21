Hej, pomęcze Was trochę.
Wszyscy wiemy o oknach życia, ale wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że w polskich szpitalach przebywają noworodki, które nie wymagają już hospitalizacji, ale nadal zajmują szpitalne łóżka. Nie dlatego, że są chore. Dlatego, że nie mają dokąd pójść.
I nie mówimy tutaj o kilku dniach czy tygodniu. Zdarza się, że dzieci pozostają na oddziałach nawet 7 miesięcy. **Wypowiedz prof. Renaty Bokiniec dla PAP z marca 2025 roku, oraz na bazie zdobytych informacji.
I kto zajmuje się opieką? Pielęgniarki.
Z ich relacji dowiedziałam się, że historie tych dzieci bywają dramatyczne. Są wśród nich noworodki z płodowym zespołem alkoholowym (FAS), dzieci narażone w ciąży na substancje psychoaktywne, dzieci z wadami rozwojowymi, ale również całkowicie zdrowe niemowlęta, których rodzina nie zdecydowały się podjąć opieki.
Personel opowiadał także o przypadkach kobiet, które pozostawiały w szpitalu kolejne i kolejne urodzone przez siebie dzieci.
A później zostają pielęgniarki.
Te same osoby, które opiekują się wcześniakami, dziećmi w ciężkim stanie, noworodkami podłączonymi do respiratorów i walczącymi o życie, muszą jednocześnie zapewniać codzienną opiekę dzieciom, które nie potrzebują już leczenia szpitalnego, lecz rodziny.
Opis opieki szpitalnej
Opieka wygląda tak: noworodek dostaje łóżeczko (patrz zdjęcie wyżej) i tak przez miesiące do czasu uregulowania kwestii prawnych.
Siedem miesięcy życia dziecka spędzonych w szpitalu w takim łóżeczku, bez możliwości ruchu. Mimo że nie wymaga ono już opieki medycznej.
I właśnie tutaj zaczyna się problem, o którym powinniśmy rozmawiać znacznie głośniej.
W Polsce pozostawienie dziecka w szpitalu nie oznacza automatycznej utraty władzy rodzicielskiej. Dopóki jego sytuacja prawna nie zostanie odpowiednio uregulowana, adopcja może być niemożliwa.
Dziecko może jednak trafić do rodziny zastępczej lub odpowiedniej placówki jeszcze przed zakończeniem tych procedur.
Dlaczego więc zdarza się, że niemowlęta miesiącami pozostają w szpitalach, mimo że nie wymagają już hospitalizacji? Czy problemem jest brak miejsc w pieczy zastępczej, przewlekłość postępowań, czy niewystarczająca współpraca instytucji?
To pytania, na które powinniśmy domagać się odpowiedzi.
Oczywiście, każde dziecko ma inną historię, a nie każda matka pozostawiająca noworodka w szpitalu robi to z obojętności. Przyczyny mogą być znacznie bardziej złożone.
Ale niezależnie od przyczyn dziecko potrzebuje czegoś więcej niż samego szpitalnego łóżka w którym spędza całe swoje 7 miesięcy zycia. Potrzebuje stabilnej relacji z dorosłym, który będzie przy nim każdego dnia.
Nie można oczekiwać, że przeciążony personel medyczny zastąpi mu rodzinę.
I nie można udawać, że wielomiesięczne oczekiwanie niemowlęcia na rozwiązanie jego sytuacji jest jedynie problemem administracyjnym.
Bo dla urzędów i sądów siedem miesięcy to czas procedur.
Dla takiego dziecka to całe jego życie.
Komentarze (113)
najlepsze
I tak nie potrafią chodzić.
Siedem miesięcy oczekiwania na dom i normalną opiekę, a nie tylko wegetację.
Dla dorosłego to zaledwie kilka miesięcy. Dla takiego dziecka — całe jego dotychczasowe życie.
K---a rzeczywiście, głębokie, dzięki. Ai już nawet komentarze na wykopie musi pisac.
Dzieci porzucone, niechciane przez rodziców są pozostawiane przez miesiące w szpitalu, bez szans na normalny rozwój...już nawet abstrahując od kwestii potencjalnych wad genetycznych.
W tym okresie mózg dziecka rozwija się najszybciej, a jego wegetacja w łóżku przez 7 miesięcy życia odbiera mu normalny start.
Kwestie prawne trwają bardzo długo.
Właśnie dlatego poruszyłam ten temat, bo świadomość jego jest naprawdę niewielka.
Dużo osób o tym wie dopiero po tak traumatycznych sytuacjach jak Twoja
Gdzie statystyka? Ile takich przypadków. Nie ma nic w tym g---o tekście.
No i pielęgniarki się opiekują bo im k---a płacą. Szok.
@jagna-z-bagna Mogłabyś napisać konkrety.
Srany, nie przeciążony. Piguły notorycznie śpią po pół nocy na zmianę, a kasę dostają za pełny dyżur. Niech więc chociaż dzieci poniańczą za to.
I właśnie o to chodzi w artykule — dlaczego dzieci, które mogłyby zostać objęte pieczą zastępczą, niekiedy miesiącami pozostają w szpitalach? To jest poj*bane