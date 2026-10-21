Hej, pomęcze Was trochę.

Wszyscy wiemy o oknach życia, ale wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że w polskich szpitalach przebywają noworodki, które nie wymagają już hospitalizacji, ale nadal zajmują szpitalne łóżka. Nie dlatego, że są chore. Dlatego, że nie mają dokąd pójść.

I nie mówimy tutaj o kilku dniach czy tygodniu. Zdarza się, że dzieci pozostają na oddziałach nawet 7 miesięcy. **Wypowiedz prof. Renaty Bokiniec dla PAP z marca 2025 roku, oraz na bazie zdobytych informacji.



I kto zajmuje się opieką? Pielęgniarki.



Z ich relacji dowiedziałam się, że historie tych dzieci bywają dramatyczne. Są wśród nich noworodki z płodowym zespołem alkoholowym (FAS), dzieci narażone w ciąży na substancje psychoaktywne, dzieci z wadami rozwojowymi, ale również całkowicie zdrowe niemowlęta, których rodzina nie zdecydowały się podjąć opieki.

Personel opowiadał także o przypadkach kobiet, które pozostawiały w szpitalu kolejne i kolejne urodzone przez siebie dzieci.



A później zostają pielęgniarki.

Te same osoby, które opiekują się wcześniakami, dziećmi w ciężkim stanie, noworodkami podłączonymi do respiratorów i walczącymi o życie, muszą jednocześnie zapewniać codzienną opiekę dzieciom, które nie potrzebują już leczenia szpitalnego, lecz rodziny.

Opis opieki szpitalnej

Opieka wygląda tak: noworodek dostaje łóżeczko (patrz zdjęcie wyżej) i tak przez miesiące do czasu uregulowania kwestii prawnych.

Siedem miesięcy życia dziecka spędzonych w szpitalu w takim łóżeczku, bez możliwości ruchu. Mimo że nie wymaga ono już opieki medycznej.



I właśnie tutaj zaczyna się problem, o którym powinniśmy rozmawiać znacznie głośniej.

W Polsce pozostawienie dziecka w szpitalu nie oznacza automatycznej utraty władzy rodzicielskiej. Dopóki jego sytuacja prawna nie zostanie odpowiednio uregulowana, adopcja może być niemożliwa.



Dziecko może jednak trafić do rodziny zastępczej lub odpowiedniej placówki jeszcze przed zakończeniem tych procedur.

Dlaczego więc zdarza się, że niemowlęta miesiącami pozostają w szpitalach, mimo że nie wymagają już hospitalizacji? Czy problemem jest brak miejsc w pieczy zastępczej, przewlekłość postępowań, czy niewystarczająca współpraca instytucji?



To pytania, na które powinniśmy domagać się odpowiedzi.

Oczywiście, każde dziecko ma inną historię, a nie każda matka pozostawiająca noworodka w szpitalu robi to z obojętności. Przyczyny mogą być znacznie bardziej złożone.

Ale niezależnie od przyczyn dziecko potrzebuje czegoś więcej niż samego szpitalnego łóżka w którym spędza całe swoje 7 miesięcy zycia. Potrzebuje stabilnej relacji z dorosłym, który będzie przy nim każdego dnia.

Nie można oczekiwać, że przeciążony personel medyczny zastąpi mu rodzinę.

I nie można udawać, że wielomiesięczne oczekiwanie niemowlęcia na rozwiązanie jego sytuacji jest jedynie problemem administracyjnym.