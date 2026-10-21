W dniu dzisiejszym Sebastian Majtczak został skazany na karę 8 lat pozbawienia wolności. Otrzymał też zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 15 lat. Musi też zapłacić rodzinie poszkodowanych zadośćuczynienie.
Może ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po odbyciu 3/4 kary.
Według ustaleń biegłych Majtczak prowadził BMW z ekstremalną prędkością sięgającą 315–329 km/h. Uderzył w tył prawidłowo jadącego samochodu marki Kia, w wyniku czego auto ofiar uderzyło w barierki i stanęło w płomieniach.
W wypadku żywcem spłonęła trzyosobowa rodzina – Martyna, Patryk oraz ich 5-letni syn Oliwier.
Komentarze (8)
najlepsze
Za spowodowanie śmierci trzech osób przez brawurową jazdę autem powinien dostać minimum 20 lat
Jprdl ( ͡° ʖ̯ ͡°)