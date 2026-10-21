W dniu dzisiejszym Sebastian Majtczak został skazany na karę 8 lat pozbawienia wolności. Otrzymał też zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 15 lat. Musi też zapłacić rodzinie poszkodowanych zadośćuczynienie.

Może ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po odbyciu 3/4 kary.

Według ustaleń biegłych Majtczak prowadził BMW z ekstremalną prędkością sięgającą 315–329 km/h. Uderzył w tył prawidłowo jadącego samochodu marki Kia, w wyniku czego auto ofiar uderzyło w barierki i stanęło w płomieniach.