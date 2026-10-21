Transmisja z wydania wyroku na Majtczaka
Sorry z TVP w likwidacji, ale na ich kanale YT można oglądać transmisję z wyroku na majtczaka. Oby sędzia miał RIGCZ.Menelowe_plus
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Sorry z TVP w likwidacji, ale na ich kanale YT można oglądać transmisję z wyroku na majtczaka. Oby sędzia miał RIGCZ.Menelowe_plus
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Komentarze (8)
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Bo to jest pierwsza instancja, prokurator zapewne odwoła się od każdego wyroku poniżej tego o co wnioskuje, a obrona odwoła się od każdego wyroku skazującego, no może innego niż kary z zawieszeniem (na co nie ma szans).
Sędzia w pierwszej instancji spokojnie może wydać wyrok "na wiwat", bo wiadomo że nie będzie to wyrok prawomocny czego by sędzia nie orzekł.
Prawomocny zapadnie dopiero
@apo: śmierć w płonącym samochodzie, od poparzeń i uduszenia
Co mnie cieszy, to dowód, że można mieć pieniądze a mimo to być debilem i de facto przegrać na własne życzenie. Wyroku nie znamy jeszcze. Ale po tyle cwaniactwach nie wyobrażam sobie, żeby udało się to ukręcić. A tyle łajz prawniczych się zeszmaciło, tyle krętactw policyjnych było. I się zesr@ło, już nie zamajtaczą.
Tylko ofiar szkoda.