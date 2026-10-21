Warto pamiętać że ten wyrok się zapewne nie uprawomocni.

Bo to jest pierwsza instancja, prokurator zapewne odwoła się od każdego wyroku poniżej tego o co wnioskuje, a obrona odwoła się od każdego wyroku skazującego, no może innego niż kary z zawieszeniem (na co nie ma szans).



Sędzia w pierwszej instancji spokojnie może wydać wyrok "na wiwat", bo wiadomo że nie będzie to wyrok prawomocny czego by sędzia nie orzekł.



Prawomocny zapadnie dopiero Pokaż całość